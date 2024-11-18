Обновление RooX UIDM: усиленная аутентификация при входе в Linux

В системе управления доступом RooX UIDM появилась возможность кастомизировать сценарий входа в операционные системы на базе Linux. Теперь можно реализовать дополнительные шаги проверки при входе, например, второй фактор по OTP. Об этом CNews сообщили представители RooX.

Вход в операционную систему только по логину и паролю – такая мера защиты не отвечает современным требованиям информационной безопасности. Сегодня компании могут хотеть применять многофакторную аутентификацию и другие проверки при входе сотрудников в Linux. При этом в базовой поставке ОС такой возможности нет.

Новая функция RooX UIDM позволяет добавить при входе запрос второго и последующих факторов (через SMS, TOTP, push и др.), таким образом делая аутентификацию усиленной. Кроме того, можно реализовать дополнительные проверки, в частности, на наличие у пользователя ограничений доступа или любых внешних блокировок.

Функция разработана на базе библиотек Linux PAM и реализуется через подключение PAM-модуля RADIUS. Все необходимые проверки делегируются в RADIUS-сервер, который производит их согласно настроенному сценарию. Запрос ввода дополнительных факторов производится с помощью механизма Challenge. RADIUS-сервер входит в поставку RooX UIDM.

«Обновление RooX UIDM будет полезно корпоративным заказчикам, которые пользуются Linux-подобными операционными системами и хотят повысить степень защиты инструментами адаптивной аутентификации. Ранее мы уже реализовали такую функцию для пользователей ОС Windows», — сказал директор по безопасной разработке RooX Константин Корсаков.