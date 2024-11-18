Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Интернет Веб-сервисы
|

Сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд!» прошел сертификацию по стандарту PCI-DSS

России сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд!» получил сертификат соответствия стандарту безопасности данных платежных карт PCI Data Security Standard (PCI DSS). Об этом CNews сообщили представители «Бери заряд!».

«Бери заряд!» прошел независимую процедуру сертификации на соответствие стандартам «Международных Платежных Систем». Наличие сертификата подтверждает высокий уровень безопасности всех транзакций и защиту данных пользователей.

Сервис обновил все сервера в области действия PCI DSS, модернизировал политику информационной безопасности (в том числе и другие нормативные документы), а также разработал и внедрил современные процессы контроля и управления доступом, инцидентами и уязвимостями.

Аудитором сервиса выступила компания «Информзащита». Ее заключения признаются международными платежными системами Visa, MasterCard, «Мир», American Express, Discover и JCB.

«В своей работе мы всегда ставим в приоритет безопасность и сохранность данных наших пользователей, поэтому стремимся к внедрению новых решений в области информационной безопасности. Сертификация PCI подтверждает защиту конфиденциальных данных и уберегает их от утечки, кражи и мошенничества», – отметил директор информационно-технологических проектов сервиса Роман Саврасов.

Прохождение аудита становится обязательным, когда компания достигает определенного количества транзакций — более 1 млн транзакций в год. Подтверждать соответствие международным стандартам необходимо банкам, эквайрингам, розничным магазинам и e-com приложениям — организациям, которые напрямую взаимодействуют с данными карт своих пользователей, в том числе, от платежной системы «Мир».

При несоблюдении требований стандарта к компании могут быть применены ограничения вплоть до отключения от системы процессинга международных платежных систем.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Топ-7 внедрений российского ПО. Рейтинг CNews Analytics

После кибератаки и сбоя длиной в месяц Верховный суд России обзаведется спецотделом по ИБ

Андрей Врацкий, eXpress: Супераппы возникли в ответ на запрос корпоративной среды заменить несколько разных приложений

Роскомнадзор получил патент на софт для ИБ-мониторинга интернета, созданный на британском Linux-дистрибутиве

Как вовремя находить уязвимости в программном обеспечении

Хакеры атаковали сетевые хранилища известного производителя с опаснейшей «дырой», которую тот решил не закрывать

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие умные замки для дома и квартиры: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 24 дюйма: хиты продаж

Обзор умного дверного замка KENSUR A8: технологии на страже жилища

Показать еще

Наука

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров
Показать еще