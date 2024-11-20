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Merlion «развернул» Cryptallit

На виртуальном полигоне Merlion заработал новый демостенд – ИБ-решение от разработчика АО «Динамичные инновации». Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Merlion стал официальным дистрибьютором АО «Динамичные инновации» в ноябре 2024 г. АО «Динамичные инновации» – разработчик программных решений, позволяющих защитить информацию от утечек конфиденциальных данных посредством управления доступом и шифрования.

Cryptallit – флагманский продукт вендораавтоматизированная система управления дистанционного доступа к информационным ресурсам. Система обеспечивает защиту данных на файловых серверах и рабочих станциях организации, создавая замкнутое пространство обработки и хранения конфиденциальной информации.

Программный продукт развернут в виртуальной среде демолаборатории Merlion и состоит из трех виртуальных машин, на которых расположен сервер управления, агент сетевой и локальной безопасности.

Для функционирования сервера управления, консоли администратора, рабочих станций пользователей выделено: четыре виртуальных ядра ЦПУ, 4 ГБ ОЗУ и виртуальный диск объемом 40 ГБ; на сервере управления установлена MS Windows Server 2019, на рабочих станциях пользователей с агентами установлена MS Windows 10.

В рамках демонстрации будут рассмотрены типовые операции эксплуатации системы: краткий обзор решения; архитектура построения системы и ее преимущества; основы работы с интерфейсом системы; модуль сетевой безопасности – установка и подключение агента, шифрование сетевой папки; модуль локальной безопасности – подключение агента, шифрование системного диска.

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