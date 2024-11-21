Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Безопасность ИТ в банках
|

«Абсолют Банк» усиливает кибербезопасность с помощью продуктов «Индид»

Федеральный банк, АКБ «Абсолют Банк» ПАО, успешно внедрил комплекс программных продуктов для контроля и управления доступом от российского разработчика решений в области защиты айдентити «Индид». С помощью продуктов Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) и Indeed Access Manager (Indeed AM) банк обеспечил безопасное и централизованное управление учетными записями и доступом пользователей к корпоративным ИТ-ресурсам. Об этом CNews сообщили представители «Индид».

Использование Indeed PAM и Indeed AM позволило службе информационной безопасности «Абсолют Банка» повысить уровень защиты доступа пользователей, в том числе обладающих расширенными правами, минимизировать риски несанкционированного доступа к важным информационным системам, а также оптимизировать работу ИТ-специалистов с помощью гибких и удобных инструментов автоматизации процессов администрирования.

«Абсолют Банк» применяет Indeed Privileged Access Manager для защиты привилегированных учетных записей. Продукт дает возможность централизованно управлять действиями пользователей с расширенными правами и строго контролировать локальный и удаленный доступ к корпоративным ресурсам, выполняемый сотрудниками и подрядчиками. Система осуществляет запись и аудит всех действий, которые в рамках привилегированных сессий совершают внутренние и внешние пользователи.

С помощью Indeed Access Manager банк управляет правами доступа и учетными записями обычных пользователей и предоставляет единую точку доступа к информационным системам. Механизмы двухфакторной аутентификации, реализуемые в Indeed PAM и Indeed AM, обеспечивают дополнительный уровень защиты. Подлинность учетных данных проверяется посредством одноразовых паролей (OTP), генерируемых в мобильном приложении Indeed Key.

Внедрение программного комплекса от компании «Индид» – один из ключевых элементов стратегии «Абсолют Банка» по защите ИТ-инфраструктуры и повышению ее устойчивости к кибератакам на фоне растущих угроз.

«Внедрение продуктов компании "Индид“ позволило нам повысить уровень информационной безопасности и обеспечить соответствие самым высоким стандартам, принятым в отрасли. Ключевым аргументом в пользу Indeed PAM и Indeed AM было то, что эти продукты внесены в реестр отечественного ПО и соответствуют стандарту PCI DSS», – сказал директор департамента кибербезопасности «Абсолют Банка» Руслан Ложкин.

«Финансовый сектор по-прежнему остается привлекательным для злоумышленников, а целью атак чаще всего становятся учетные данные. Принимая во внимание возможные риски, связанные с киберугрозами, "Абсолют Банк“, крупный банк федерального значения, обеспечил контролируемый и безопасный доступ сотрудников и внешних специалистов к критически важным системам. Внедрение продуктов Indeed AM и Indeed PAM позволило эффективно использовать учетные данные пользователей с обычными и расширенными правами и управлять ими, а также значительно повысить устойчивость банка к информационным угрозам», – сказал Кирилл Мичурин, руководитель группы продаж «Индид».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Авито» мигрировала базы данных «1C» с Microsoft SQL Server на Postgres Pro Enterprise

Россияне в большой опасности. Знаменитый производитель годами продавал «дырявые» роутеры. Теперь отказывается их чинить и требует купить новые

Облачные тренды-2030: как будет меняться ИТ-климат

Positive Technologies создает медицинскую ERP «Ася»

Сергей Барбашин, Росбанк: Даже самая хорошо защищенная компания может стать жертвой разрушительной кибератаки

Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор ультракороткофокусного лазерного проектора Hisense PL2SE — больше, чем кинотеатр 

Обзор Digma DGPD100WA: мощный пауэрбанк для зарядки четырех устройств

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров
Показать еще