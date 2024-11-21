«Академия Softline» запустила детский онлайн-лагерь «Наша безопасность»

Образовательная экосистема «Академия Softline» (ГК Softline) объявляет о запуске нового образовательного проекта – детского онлайн-лагеря «Наша безопасность», направленного на формирование у подрастающего поколения навыков осведомленности в области кибербезопасности, цифровой грамотности и сетевой этики. Решение разработано для организаций, заинтересованных в развитии программ мотивации и безопасности своих сотрудников, и позволяет интегрировать онлайн-лагерь в проекты корпоративной социальной ответственности. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Месячный интенсив включает в себя комплексную программу обучения, состоящую из вебинаров, мастер-классов от экспертов по информационной безопасности, интерактивных квестов и практических занятий. Особое внимание уделяется защите от фишинга, противодействию кибербуллингу и мошшеничеству, а также безопасному поведению в социальных сетях.

Особенность программы заключается в использовании современных форматов обучения: геймификации, командного выполнения кейсов, квизов и симуляций реальных ситуаций. Взаимодействие участников происходит в онлайн пространстве под руководством опытных кураторов-вожатых. За высокую активность и успехи предусмотрена система баллов и памятные призы от «Академии Softline».

Формат обучения в лагере адаптирован под современный образ жизни школьников и требует около часа в день для освоения материалов. Такой подход позволяет интегрировать обучение в повседневную жизнь участников, обеспечивая высокую вовлеченность и результативность программы.

«Цифровая грамотность становится базовым навыком, особенно для подрастающего поколения. Статистика показывает рост киберугроз, направленных на детей. 58% юных пользователей размещают в соцсетях избыточную личную информацию, а количество атак на юных геймеров выросло на 57% за последние два года. Наша задача – предоставить заказчикам новые возможности в области проектов корпоративной социальной ответственности и научить детей распознавать угрозы и безопасно использовать современные цифровые сервисы», – отметил Игорь Морозов, руководитель экосистемы «Академии Softline».

Пилотный запуск проекта для детей сотрудников ГК Softline показал высокие результаты: 90% родителей готовы рекомендовать лагерь, а уровень вовлеченности детей достиг почти 100%. В первом потоке приняло участие более 90 участников.

Проект реализуется в рамках социальной инициативы «Академии Softline» по повышению цифровой грамотности и кибербезопасности среди молодежи. Инвестируя в обучение детей сотрудников, компании не только обеспечивают базовую потребность в безопасности, но и формируют долгосрочные отношения с потенциальными будущими специалистами.