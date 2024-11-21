Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Пользователю Стратегия безопасности
|

«Академия Softline» запустила детский онлайн-лагерь «Наша безопасность»

Образовательная экосистема «Академия Softline» (ГК Softline) объявляет о запуске нового образовательного проекта – детского онлайн-лагеря «Наша безопасность», направленного на формирование у подрастающего поколения навыков осведомленности в области кибербезопасности, цифровой грамотности и сетевой этики. Решение разработано для организаций, заинтересованных в развитии программ мотивации и безопасности своих сотрудников, и позволяет интегрировать онлайн-лагерь в проекты корпоративной социальной ответственности. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Месячный интенсив включает в себя комплексную программу обучения, состоящую из вебинаров, мастер-классов от экспертов по информационной безопасности, интерактивных квестов и практических занятий. Особое внимание уделяется защите от фишинга, противодействию кибербуллингу и мошшеничеству, а также безопасному поведению в социальных сетях.

Особенность программы заключается в использовании современных форматов обучения: геймификации, командного выполнения кейсов, квизов и симуляций реальных ситуаций. Взаимодействие участников происходит в онлайн пространстве под руководством опытных кураторов-вожатых. За высокую активность и успехи предусмотрена система баллов и памятные призы от «Академии Softline».

Формат обучения в лагере адаптирован под современный образ жизни школьников и требует около часа в день для освоения материалов. Такой подход позволяет интегрировать обучение в повседневную жизнь участников, обеспечивая высокую вовлеченность и результативность программы.

«Цифровая грамотность становится базовым навыком, особенно для подрастающего поколения. Статистика показывает рост киберугроз, направленных на детей. 58% юных пользователей размещают в соцсетях избыточную личную информацию, а количество атак на юных геймеров выросло на 57% за последние два года. Наша задача – предоставить заказчикам новые возможности в области проектов корпоративной социальной ответственности и научить детей распознавать угрозы и безопасно использовать современные цифровые сервисы», – отметил Игорь Морозов, руководитель экосистемы «Академии Softline».

Пилотный запуск проекта для детей сотрудников ГК Softline показал высокие результаты: 90% родителей готовы рекомендовать лагерь, а уровень вовлеченности детей достиг почти 100%. В первом потоке приняло участие более 90 участников.

Проект реализуется в рамках социальной инициативы «Академии Softline» по повышению цифровой грамотности и кибербезопасности среди молодежи. Инвестируя в обучение детей сотрудников, компании не только обеспечивают базовую потребность в безопасности, но и формируют долгосрочные отношения с потенциальными будущими специалистами.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как RobotMIA запустила более 400 роботов в облаке Selectel

Россияне в большой опасности. Знаменитый производитель годами продавал «дырявые» роутеры. Теперь отказывается их чинить и требует купить новые

Максим Чудновский, «СберТех»: Внедрение корпоративной сервисной шины данных позволило сократить время вывода продукта в 10 раз

Positive Technologies создает медицинскую ERP «Ася»

Топ-7 внедрений российского ПО. Рейтинг CNews Analytics

Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор ультракороткофокусного лазерного проектора Hisense PL2SE — больше, чем кинотеатр 

Обзор Digma DGPD100WA: мощный пауэрбанк для зарядки четырех устройств

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров
Показать еще