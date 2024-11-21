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Beeline Cloud усилил защиту от DDoS-атак для компании edna

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Beeline Cloud завершил проект по подключению сервиса защиты от DDoS для компании edna, поставщика решений в области цифровых коммуникаций. В условиях роста количества кибератак, направленных на российские компании, edna пересмотрела свой подход к информационной безопасности и выбрала Beeline Cloud для обеспечения надежной защиты. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

В последние годы наблюдается увеличение угроз информационной безопасности, в том числе за счет возросшего количества DDoS-атак, которые оказывают негативное влияние на доступность сервисов и могут нарушить бизнес-процессы компании. В 2021 г. edna начала процесс по усилению своих мер кибербезопасности, включая получение международного сертификата ISO 27001 и соответствие закону о персональных данных ФЗ-152, что стало важным шагом в комплексной защите данных своих клиентов. Одним из ключевых направлений этой стратегии стала защита от DDoS-атак, для чего был подключен сервис Cloud DDoS Protection от Beeline Cloud.

Данное решение обеспечивает защиту на сетевом уровне, фильтруя нелегитимный трафик, что позволяет освободить каналы для легитимных пользователей. Сервис включает несколько этапов фильтрации: анализ и мониторинг трафика в режиме реального времени, его очистка на основе заданных правил и автоматическое перенаправление в центр очистки при особо мощных атаках. Успешное тестирование подтвердило эффективность решения, и edna перешла на его полноценное использование, добившись стабильной работы своих цифровых сервисов.

«Мы рады, что наше облачное решение Cloud DDoS Protection помогает компании edna надежно защищать свои сервисы в условиях увеличивающегося числа кибератак. Beeline Cloud и дальше будет развивать свои технологии киберзащиты, помогая бизнесам уверенно работать в условиях новых цифровых угроз», — отметил коммерческий директор Beeline Cloud Сергей Кондратьев.

«Мы протестировали продукт Cloud DDoS Protection от Beeline Cloud, после чего довольно оперативно перешли на его полноценное использование. У нас не возникло сложностей при использовании сервиса. Это готовое решение, которое точечно закрывает вопросы защиты от DDoS и гарантирует должный уровень защиты», — сказал Николай Белоусов, ИТ-директор edna.

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