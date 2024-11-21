«Инфотекс» сертифицировала самое маленькое СКЗИ для ИСУЭ и интернета вещей

Компания «Инфотекс» объявила о получении сертификата ФСБ России на крипточип ViPNet SIES Core Nano, самое маленькое средство криптографической защиты информации (СКЗИ) со сроком действия ключей 16 лет.

Сертификат ФСБ России №СФ/124-5018 от 30 октября 2024 г. удостоверяет, что программно-аппаратный комплекс ViPNet SIES Core (исполнение ViPNet SIES Core Nano) соответствует требованиям к СКЗИ, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, класса КС3 и требованиям к средствам криптографической защиты информации, предназначенным для обеспечения некорректируемой регистрации информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну (СКЗИ-НР) в части обеспечения защиты от атак инженерного проникновения.

Крипточип ViPNet SIES Core Nano – это СКЗИ в виде миниатюрной микросхемы российского производства, которая предназначена для установки в полевые устройства АСУ ТП, приборы учета электроэнергии или устройства промышленного интернета вещей (IIoT). Устройство со встроенным в него ViPNet SIES Core Nano может эксплуатироваться вне контролируемой зоны без необходимости обеспечения дополнительных мер защиты (датчиков вскрытия и элементов питания для удаления ключей в случае вскрытия корпуса) от доступа к нему потенциального нарушителя. Это возможно благодаря встроенным в крипточип на уровне кристалла инженерным мерам защиты, обеспечивающим неизвлекаемость ключевой информации.

Срок работы крипточипа без смены загруженных в него ключей составляет 16 лет, что позволяет СКЗИ функционировать в полностью необслуживаемом режиме. ViPNet SIES Core Nano использует криптографический протокол CRISP (ГОСТ Р 71252-2024), который отлично походит для защиты информации в приборах учета электроэнергии, газа, тепла, IIoT-устройствах, позволяет организовать защищенную передачу данных для беспроводных (или IIoT) протоколов LoRaWAN RU, Nb-IoT, Zigbee.

ViPNet SIES Core Nano является частью комплексного решения ViPNet SIES (Security for Industrial and Embedded Solutions), предназначенного для обеспечения информационной безопасности широкого спектра устройств, входящих в экосистему IIoT.

Марина Сорокина, руководитель продуктового направления «Инфотекс», отметила: «Нам удалось выпустить СКЗИ, отвечающее непростым требованиям отрасли, связанным и со сроком службы, и с особенностями эксплуатации. Использование крипточипа позволяет энергосбытовым компаниям в полном объеме выполнять требования регуляторных документов РФ. Получив сертификат на ViPNet SIES Core Nano, мы сняли очень серьезный стоп-фактор, затруднявший коммерческое внедрение СКЗИ в приборы учета. И надеемся, что продукт действительно станет массовым для энергетического рынка».