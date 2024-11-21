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ПО WorksPad совместимо с InfoWatch Traffic Monitor

Компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») и российский разработчик решений в области информационной безопасности и защиты данных ГК InfoWatch сообщают о новом подтверждении совместимости продуктов — приложения WorksPad и DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Сотрудничество компаний началось в 2017 г., когда была реализована система для организации дистанционной мобильной работы. Тогда интеграция ИТ-решений позволила защитить мобильную деятельность сотрудников с критически важными данными и обеспечить полную защищенность в сценариях использования как личных, так и корпоративных устройств на платформах Android и iOS.

Сегодня вендоры продолжают развивать свой софт, который уже функционирует во многих организациях, подтверждая его эффективность и надежность в сфере информационной безопасности. Совместная работа приложения WorksPad и DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor дает возможность пользователям управлять документами и совместно работать над проектами, при этом обеспечивая защиту конфиденциальной информации от несанкционированного доступа и утечек. Благодаря этой интеграции компании могут использовать мобильные устройства для доступа к критическим данным, не беспокоясь о безопасности.

«ГК InfoWatch является для нас стратегическим партнером. Совместными усилиями мы смогли реализовать концепцию защищенной мобильной работы, которая позволила многим обеспечить безопасность данных и повысить уровень защиты информации в условиях постоянно меняющегося цифрового ландшафта. Мы уверены в том, что именно это партнерство поможет нашим клиентам не только защитить свои данные, но и повысить общую эффективность бизнеса», — сказал Сергей Макарьин, директор по развитию компании «РуПост» (входит в «Группу Астра»).

«Сотрудники большинства компаний имеют доступ к корпоративным ресурсам с личных мобильных устройств – это удобно и позволяет оперативно решать рабочие задачи. Однако использование такого канала создает определенные риски, особенно если мы говорим о доступе к конфиденциальной информации. Интеграция InfoWatch Traffic Monitor и WorksPad позволяет эффективно закрывать эти риски с помощью комплексного решения, которое хорошо зарекомендовало себя во многих компаниях и организациях», — отметил Андрей Арефьев, директор по инновациям ГК InfoWatch.

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