АО «ГЛОНАСС» и «Мой Самокат» повысят безопасность средств индивидуальной мобильности с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС»

Подключение средств индивидуальной мобильности к сервису мониторинга на основе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» позволяет сделать их безопаснее для всех. Соглашение о совместном развитии применения такой платформы заключили генеральный директор «Мой Самокат» Евгений Крупенин и Алексей Райкевич, глава АО «ГЛОНАСС». Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

По словам генерального директора АО «ГЛОНАСС», к мониторингу на основе «ЭРА-ГЛОНАСС» уже подключено свыше 5 тыс. электросамокатов, и в ближайшее время планируется подключение такого же объема.

«Наша платформа мониторинга — универсальный цифровой инструмент повышения безопасности и эффективности работы для самых разных видов транспорта. Благодаря технологическим решениям на основе «ЭРА-ГЛОНАСС» городские и региональные власти могут и в онлайн, и офлайн режимах устанавливать для средств индивидуальной мобильности геозоны с конкретными скоростными ограничениями, так называемые «медленные зоны». Это снижает риск возникновения тяжелых ДТП и делает этот вид транспорта более безопасным», - отметил Алексей Райкевич.

«Заключенное с АО «ГЛОНАСС» соглашение о стратегическом партнерстве поможет нам реализовать комплекс мер по снижению аварийности с участием средств микромобильности. Первым этапом является реализация требований Дептранса Москвы о передаче телеметрии в ГИС ЕРНИС и обеспечении соблюдения ограничения скорости в «медленных зонах» в автоматическом режиме», – сказал Евгений Крупенин.

Ранее в 2023 г. АО «ГЛОНАСС» провело эксперимент по подключению электросамокатов к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» при участии Минпромторга России, Департамента транспорта Москвы, столичного ЦОДД и НИИМА «Прогресс».