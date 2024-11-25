Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Софт Безопасность
|

DDoS-атаки изучат в лаборатории. Компания Servicepipe анонсировала создание нового подразделения

Российская компания Servicepipe, специализирующаяся на выявлении и фильтрации автоматизированных кибератак на онлайн-ресурсы, объявила о запуске в 2025 г. специализированной лаборатории, которая будет исследовать собственные решения и сторонних игроков на способность противостоять актуальным киберугрозам – DDoS-атакам на сетевом и прикладном уровне. Об этом CNews сообщили представители Servicepipe.

«В Servicepipe и ранее проводились как стресс-тестирования собственных решений, так и, по просьбе заказчиков, испытания продуктов сторонних вендоров, — сказал директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов. — Однако масштабные “ковровые” атаки 2024 г. с постоянно изменяющимся направлением, необходимость в связи с этим постоянно совершенствовать наши продукты, а также участившиеся обращения клиентов с просьбой исследовать решения сторонних вендоров на способность противостоять “ковровым” многовекторным DDoS-атакам побудили нас усилить это направление деятельности».

Результаты тестирования будут использоваться для совершенствования дорожных карт разработки программного обеспечения и развития новых алгоритмов защиты.

На сегодняшний день лаборатория работает в пилотном режиме, полноценный запуск планируется в 2025 г.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Ярослав Третьяков, «Пульс»: Для HR цифровизация означает меньше бумажной рутины и больше фокуса на развитии сотрудников

Россиянина приговорили к полутора годам за старую Windows на рабочем ПК

Денис Терещенко, замруководителя ФТС России: Для перехода на «Гостех» и отказа от Microsoft требуется дополнительное финансирование

Российских безопасников начнут массово сажать. В законопроекте об утечках персональных данных найден опасный изъян, который не спешат устранять

Как нейросети трансформируют техобслуживание и ремонт на производстве

Хакеры отключают скандально известный антивирус через его же собственный драйвер

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Гаджеты и аксессуары для видеосъемки на смартфон: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO SPARK 30 5G — быстрый и выгодный

Лучшие вертикальные пылесосы с моющей насадкой: хиты продаж

Показать еще

Наука

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров
Показать еще