Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Администратору
|

«Лаборатория Касперского» обновила Kaspersky Secure Mobility Management

«Лаборатория Касперского» обновила решение для удалённого управления жизненным циклом и безопасностью корпоративных мобильных устройств — Kaspersky Secure Mobility Management. Продукт адаптировали под Linux: теперь он работает с сервером администрирования Kaspersky Security Center Linux. Это позволит развёртывать и управлять защитой смартфонов и планшетов на этой операционной системе, а также на отечественных ОС, созданных на её базе.

Также появилась возможность использовать решение через веб-консоль. Переход на веб-интерфейс позволит ИТ-специалистам тратить меньше времени на подключение и обслуживание мобильных устройств.

«Мы регулярно улучшаем наши продукты, ориентируясь на запросы бизнеса, в том числе в контексте импортозамещения. Мы видим востребованность решений для Linux, а также наблюдаем развитие отечественных операционных систем на её базе. У этого есть ряд причин, в том числе её гибкость и открытость. Поэтому компания стремится адаптировать свои решения под Linux, чтобы обеспечить безопасность организаций. Обновление Kaspersky Secure Mobility Management стало закономерным этапом его развития, а также общей стратегии компании», — сказал Иван Салихов, старший менеджер по продуктам «Лаборатории Касперского».

Продукт динамично развивается под запросы заказчиков: данная версия стала пятой за полтора года с момента появления Kaspersky Secure Mobility Management на рынке. В ближайшее время в решении появятся новые функции. Среди них — доставка файлов и создание папок на устройствах Android с целью расширения возможностей конфигурации приложений. Кроме того, будет улучшен режим Kiosk: станет доступно его локальное отключение для целей технической поддержки и других задач; в нём появится возможность более гибко управлять приложениями и обновлять их.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Терещенко, замруководителя ФТС России: Для перехода на «Гостех» и отказа от Microsoft требуется дополнительное финансирование

Россиянина приговорили к полутора годам за старую Windows на рабочем ПК

Как нейросети трансформируют техобслуживание и ремонт на производстве

Российских безопасников начнут массово сажать. В законопроекте об утечках персональных данных найден опасный изъян, который не спешат устранять

Ярослав Третьяков, «Пульс»: Для HR цифровизация означает меньше бумажной рутины и больше фокуса на развитии сотрудников

Хакеры отключают скандально известный антивирус через его же собственный драйвер

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Гаджеты и аксессуары для видеосъемки на смартфон: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO SPARK 30 5G — быстрый и выгодный

Лучшие вертикальные пылесосы с моющей насадкой: хиты продаж

Показать еще

Наука

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров
Показать еще