Перед «Черной пятницей» был зафиксирован сильный всплеск DDoS-атак на интернет-магазины

Эксперты компании StormWall постоянно следят за всеми изменениями, связанными с DDoS-атаками в России. В ноябре 2024 г., перед проведением «Черной пятницы», специалисты компании заметили, что злоумышленники начали более активно атаковать российские интернет-магазины. Аналитики StormWall выявили, что с 18 по 24 ноября 2024 г. число DDoS-атак на компании сектора электронной коммерции выросло в три раза по сравнению с предыдущей неделей с 11 по 17 ноября 2024 г. Мощность атак была небольшой и составила от 50 до 200 Гбит/с. Для анализа были использованы данные клиентов StormWall. Об этом CNews сообщили представители StormWall.

Эксперты компании считают, что всплеск DDoS-атак на интернет-магазины произошел в связи с приближением популярной распродажи «Черная пятница». Еще до начала крупнейшей российской распродажи многие ритейлеры объявляют о больших скидках, стимулируя потребительскую активность. В результате этого жители России начинают активно совершать покупки в интернет-магазинах, продажи стремительно растут, и хакеры начинают атаковать сферу электронной коммерции, стремясь нажиться. Также DDoS-атаки используются в качестве доступного и эффективного оружия в конкурентной борьбе между ритейлерами. Такая ситуация наблюдается каждый год. В погоне за прибылью ритейлеры агрессивно атакуют своих конкурентов на рынке.

В ходе анализа DDoS-атак на сферу электронной коммерции удалось выявить, что хакеры проявили самый большой интерес к онлайн-магазинам техники (47% от общего числа атак), одежды и обуви (28%), косметики (19%) и мебели (4%). Атаки на остальные типы интернет-магазинов составили только 2%.

Самый сильный всплеск DDoS-атак на интернет-магазины ожидается во время проведения «Черной пятницы» с 29 ноября по 1 декабря 2024 г. Эксперты StormWall считают, что в этот период число атак может вырасти в четыре-пять раз, а мощность DDoS-атак может достигать 1,7 Тбит/с. В это время в интернет-магазинах будут установлены самые большие скидки на товары, в результате чего возникнет рекордная потребительская активность, и хакеры постараются извлечь максимальную выгоду из сложившейся ситуации.