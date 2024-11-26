«СерчИнформ FileAuditor» нарастил возможности контроля за правами пользователей

В DCAP-системе «СерчИнформ FileAuditor» появился углубленный аудит пользовательских прав доступа к файлам и директориям в корпоративных хранилищах. Это достигается за счет расширения интеграции с Active Directory. Теперь ИБ-специалисты могут в одном окне получать уведомления об изменениях в распределении ролей сотрудников и оперативно реагировать, если права поменяли нежелательным образом. Например, экстренно изолировать ценные файлы. Функция подстрахует от ошибок и нарушений в работе администраторов домена. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

В основной консоли FileAuditor можно включить поиск по событиям AD и таким образом отслеживать актуальные изменения. Система предоставляет полный перечень событий за выбранную дату и подробные сведения по каждому: какие учетные записи изменились, какие получили роли, есть ли у ролей ограничения, что было до изменений и кто их внес. Также по этим событиям можно настроить политики безопасности в AlertCenter, тогда система уведомит о нежелательных изменениях автоматически, в т.ч. по email.

Интеграция с Active Directory в FileAuditor дополняет функционал контроля файлов для инфраструктуры Microsoft. В системе также реализовано подключение к журналам файловых операций ОС и самостоятельное логирование операций при помощи агента. Доработка добавляет к информации из этих источников больше деталей: в частности, позволяет отслеживать изменения учетных записей, назначение новых прав к папкам, создание новых пользователей, изменение паролей и пр.

«Аудит и управление правами пользователей – неотъемлемая задача DCAP-систем. Чтобы защита данных работала, ИБ-специалисту нужно оставаться в курсе малейших изменений в контроллере домена, где роли распределяются, в первую очередь, исходя из функциональных потребностей бизнеса, и не всегда с учетом нужд безопасности. Прямой доступ к событиям Active Directory в FileAuditor позволит координировать работу ИТ и ИБ, чтобы сохранять баланс между мерами защиты и необходимыми пользователям полномочиями в рабочей инфраструктуре. Таким образом заказчики смогут организовать распределение прав сотрудников в соответствии с эталонной матрицей доступов и легко контролировать ее соблюдение», – сказал Алексей Парфентьев, заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ».