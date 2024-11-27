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Белые хакеры оценят уровень защищенности сайтов Правительства Тульской области

Независимые исследователи на платформе BI.Zone Bug Bounty оценят уровень защищенности трех государственных информационных систем. Об этом CNews сообщили представители BI.Zone.

Багхантеры смогут искать уязвимости на официальных сайтах правительства, министерства цифрового развития и связи, а также на портале корпоративного университета правительства Тульской области. Вознаграждение будет зависеть от критичности обнаруженных уязвимостей.

Виталий Прокудин, министр цифрового развития и связи Тульской области: «Ежедневно мы фиксируем и отражаем сотни кибератак, поэтому так важно своевременно обнаружить и устранить существующие уязвимости. Мы запускаем багбаунти-программу для независимой проверки защищенности наших информационных ресурсов. Наша главная цель — обеспечить доступность наших сервисов и защиту данных граждан».

Андрей Левкин, руководитель продукта BI.Zone Bug Bounty: «Мы рады, что новый регион запускает программу на BI.Zone Bug Bounty. Это говорит о растущем тренде на повышение киберустойчивости государственного сектора. Вместе со специалистами Тульской области багхантеры будут искать уязвимости, чтобы обеспечить безопасную и стабильную работу информационных ресурсов региона».

BI.Zone Bug Bounty — это платформа для проверки защищенности внешней инфраструктуры с привлечением независимых исследователей. Организации размещают программы на платформе и получают отчеты об обнаруженных уязвимостях. Багхантеры при этом выбирают интересные для себя программы, ищут уязвимости и получают денежное вознаграждение за подтвержденные баги.

Ранее на платформе были запущены программы Ленинградской, Нижегородской и Волгоградской областей, ХМАО-Югры, Минцифры России, а также Сбербанка, VK, «Т‑Банка» и других.

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