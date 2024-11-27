Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Бизнес Законодательство ИТ в банках ИТ в госсекторе
|

«Информзащита» начнет подключать к цифровому рублю «под ключ»

Компания «Информзащита» запускает услугу комплексного подключения к платформе цифрового рубля. Об этом CNews сообщили представители «Информзащиты».

Цифровой рубль — это цифровая форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег. Крупнейшие банки страны должны обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с ним к первому июля 2025 г., остальные банки с универсальной лицензией – до первого июля 2026 г., прочие кредитные организации – до первого июля 2027 г.

«Подключение к платформе цифрового рубля решает задачи в области ИТ-инфраструктуры, информационных систем и, главное, в области безопасности. Реализация такого проекта позволит финансовым организациям предоставлять весь спектр новых услуг своим клиентам, которые будут защищены передовыми решениями. Система является примером правильного трехстороннего взаимодействия: бизнес, ИТ и ИБ. Поэтому и реализация «под-ключ» предполагает комплексную реализацию с существующими вендорами банковского ПО. Несмотря на сроки до июля 2026 г., часть банков с универсальной лицензией планируют старт проекта в начале 2025 г., так как средний срок реализации 8-14 месяцев», — сказал руководитель направления по работе с финансовым сектором «Информзащиты» Денис Сенюков.

В рамках услуги специалисты «Информзащиты» помогут клиентам реализовать все необходимые функции на всех этапах подключения к платформе: спроектируют комплексную архитектуру, развернут удостоверяющие центры для работы с электронными подписями и сертификатами безопасности TLS, создадут ИТ- ландшафт, интегрируют средства криптографической и сетевой защиты с банковскими приложениями, реализуют и проверят выполнение требований регуляторов (Положения №683 и №833, ГОСТ Р 57580.1-2017), развернут ПО для контура обработки и контура контроля, а также помогут с адаптацией мобильного приложения.

«Наши эксперты разработали архитектурные решения, которые подходят для самых разных вариантов подключения, в т.ч. банков за пределами ТОП-10. При разработке учитывались как требования банков, так и регуляторов», — сказал руководитель направления технической экспертизы Марат Цихмистров.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анатомия ЦОД: какие инженерные решения актуальны? Инфографика

Пользователи Word и Excel стали рабами нейросетей. У них воруют информацию, чтобы тренировать искусственный интеллект Microsoft

Создателям сайтов по сбору персональных данных грозят тюремные сроки

Объявлены лауреаты CNews Awards 2024

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Сплит-системы Daichi: как выбрать подходящий кондиционер

Лучшие гаджеты и аксессуары для видеосъемки на смартфон: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO SPARK 30 5G — быстрый и выгодный

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще