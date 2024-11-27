Исследование: 25% россиян становилось жертвами телефонных мошенников

Свыше половины россиян сталкивались с телефонными мошенниками, а каждый четвертый в результате таких звонков лишился денег, выяснила группа «Ренессанс Страхование», опросив свыше 1,5 тыс. жителей крупных городов в возрасте от 18 до 60 лет. Наиболее уязвимы перед аферистами женщины и зумеры. Боязнь обмана оказалась главной причиной, по которой большинство россиян предпочитают не отвечать на звонки с незнакомых номеров.

Более половины респондентов (56%) сталкивались с телефонными мошенниками, причем зачастую неоднократно (18% — один раз, 26% — два раза и 12% — три раза). Почти каждый второй из них (43%) лишился денег в результате таких звонков; свыше четверти — как минимум дважды (17% — один раз, 16% — два раза и 10% — три раза).

Женщины становились жертвами мошенников заметно чаще мужчин (50% женщин против 37% мужчин). Кроме того, женщины куда чаще страдали от мошенников более одного раза (36% женщин против 18% мужчин).

Самой уязвимой возрастной группой среди россиян от 18 до 60 лет оказались респонденты в возрасте 24-35 лет: среди них от мошенников страдал каждый второй из числа тех, кто вступал в разговор с ними. Для сравнения, среди участников опроса в возрасте от 18 до 24 лет и от 35 до 44 лет таковых 44%, среди респондентов от 45 до 54 лет — 39%, а среди опрошенных в возрасте от 55 до 60 лет — всего 27%.

«Предполагаем, что доля жертв мошенников среди возрастной аудитории 55-60 лет оказалась самой низкой во многом за счет того, что именно на них направлены различные кампании по информированию граждан о телефонном и интернет-мошенничестве, а также именно у них минимальное количество смартфонов с онлайн-банкингом, что затрудняет моментальный перевод денег, — сказал Артем Искра, управляющий директор Департамента массовых видов страхования компании «Ренессанс страхование». — Кроме того, опрос показал, что люди систематически предупреждают близких о телефонных аферистах. Свыше четверти опрошенных (27%) говорят с ними об этом чаще раза в месяц, 22% — раз в два-три месяца, еще 18% — каждый раз, когда узнают о новых случаях мошенничества из новостей, соцсетей или столкнувшись с ними лично. И лишь 28% никогда не поднимали эту тему в общении с близкими. Также востребованы такие меры защиты как страхование банковских карт. Такое страхование защищает не только в случае социальной инженерии, но и при хищении средств иными методами мошенничества (например, фишинг, скимминг, потеря кредитной карты), грабежа клиента после снятия наличных в банкомате и так далее».

В подавляющем большинстве случаев речь шла о потере нескольких десятков тысяч рублей, тогда как об утрате сумм, превышающих 100 тыс. руб., сообщили 15% опрошенных (в частности, треть респондентов потеряли не более 10 тысяч рублей, 28% — 10-50 тыс. руб., 25% — 50-100 тыс. руб., 12% — 100-500 тыс. руб. и 3% — свыше 500 тыс. руб.).

Примечательно, что почти половина респондентов, пострадавших от мошенников (45%), до столкновения с ними считали себя способными вовремя распознать обман и противостоять ему.

Боязнь мошенников оказалась главной причиной, по которой более половины россиян (55%) предпочитают не отвечать на звонки с незнакомых номеров (в частности, 26% подходят к телефону редко, а 28% — никогда). Чуть меньше, но тоже достаточно сильно людей раздражают навязчивая реклама ненужных услуг и звонки с предложением кредитов. При этом мобильные сервисы, определяющие спам-звонки, большой популярностью не пользуются — их применяют чуть больше трети опрошенных (35%).