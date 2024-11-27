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Red Security: в октябре в Прикамье выросло количество DDoS-атак на ТЭК

Компания Red Security, открытая экосистема решений и экспертизы в сфере кибербезопасности, сообщила о резком росте DDoS-атак на веб-ресурсы организаций топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Пермского края в октябре. По сравнению со среднемесячным показателем за первые три квартала 2024 г. в октябре количество атак этого вида в сфере ТЭК выросло в 3 раза. Аналитики направления Red Security Anti-DDoS отмечают, что столь резкий скачок может быть вызван сезонным ростом значимости данной сферы для жизни региона в период наступления холодов.

«С началом отопительного сезона востребованность ресурсов ТЭК возрастает в разы. Соответственно, растёт и интерес злоумышленников к реализации атак на отраслевые интернет-ресурсы, эффект от прерывания работы которых будет наиболее заметен. Например, недоступность сайта энергосбытовой компании для потребителей в момент аварии на энергосетях может обернуться не только репутационным ущербом, но и в отдельных случаях – вопросами со стороны регулирующих органов к обеспечению надлежащего уровня защищённости ИТ-ресурсов субъекта КИИ», – сказал технический руководитель направления защиты от DDoS-атак компании Red Security Дмитрий Монахов.

Другой немаловажный фактор, повышающий интерес злоумышленников к данной сфере, связан с интенсивной цифровизацией нефтегазовых и энергетических предприятий. По данным Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, спрос на цифровые решения в топливно-энергетическом комплексе к 2030 г. вырастет в 13,5 раза по сравнению с 2020 г. Высокая цифровизация неминуемо влечёт за собой рост объёма уязвимостей в ИТ-инфраструктуре организаций и повышение рисков информационной безопасности.

В целом за истёкшие 10 месяцев сфера ТЭК прочно вошла в пятёрку наиболее подверженных DDoS-атакам отраслей.

Red Security Anti-DDoS – сервис, обеспечивающий мониторинг и защиту информационных ресурсов компаний от высокопроизводительных распределённых атак типа «отказ в обслуживании» с применением специализированного оборудования очистки интернет-трафика. Сервис защиты от DDoS-атак оказывается в непрерывном режиме 24/7/365 выделенной круглосуточной дежурной сменой. Среди клиентов Red Security Anti-DDoS – компании из сфер ИТ и телекома, промышленности, финансов, транспорта, госсектора и других секторов экономики по всей России.

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