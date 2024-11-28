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УЦСБ и «Дикси» реализовали проекты по информационной безопасности

Центр кибербезопасности УЦСБ выполнил анализ защищенности корпоративной сети и приложений, а также провел аудит уровня зрелости процессов разработки безопасного ПО в компании «Дикси». Об этом CNews сообщили представители УЦСБ.

В условиях растущего числа киберугроз регулярный анализ защищенности информационных сервисов является критически важным процессом для компаний, стремящихся обеспечить безопасность своего бизнеса и данных клиентов. С целью получения объективной и независимой оценки текущего уровня защищенности корпоративной сети и приложений от атак потенциальных злоумышленников руководство отдела информационной безопасности ГК «Дикси» обратилось к специалистам УЦСБ.

Команда Центра кибербезопасности УЦСБ провела внешнее и внутреннее тестирование на проникновение, а также анализ защищенности мобильных приложений «Дикси». По каждому сервису был подготовлен детальный отчет, а также сформированы рекомендации для укрепления и поддержки дальнейшей стратегии информационной безопасности.

Eще одной задачей для УЦСБ в рамках совместного проекта стало проведение оценки текущего уровня зрелости процессов разработки безопасного ПО в ИТ-подразделениях «Дикси». В Центре кибербезопасности УЦСБ сформировано отдельное направление «Безопасной разработки» (DevSecOps), которое занимается интеграцией стандартов безопасности в программные продукты на всех этапах их разработки.

«Безопасная разработка ПО — одно из самых приоритетных для нас направлений. Специалисты УЦСБ провели аудит текущего состояния процессов DevSecOps в нашей компании. Особенностью проекта стало большое количество распределенных команд разработки и предоставленных исходных данных с нашей стороны. Экспертам УЦСБ удалось осуществить полномасштабный аудит, собрать и проконтролировать полноту реестра начальных сведений и привести информацию к общему знаменателю в разрезе каждой команды. Мы получили объективную оценку и грамотные рекомендации по повышению уровня зрелости процессов разработки безопасного ПО», — сказал результаты сотрудничества Александр Танчук, руководитель отдела информационной безопасности «Дикси».

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