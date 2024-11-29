АО «ГЛОНАСС» запустит в пилотном режиме платформу кибербезопасности для авто на базе «ЭРА-ГЛОНАСС»

В январе 2025 г. АО «ГЛОНАСС» вместе с ФГУП «НАМИ» и НПП «Гамма» при поддержке Минпромторга и Минтранса запустит в пилотном режиме облачную платформу кибербезопасности для транспортных средств на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Инфраструктура системы «ЭРА-ГЛОНАСС» обеспечит в рамках совместного проекта доверенную среду обмена и обработки информации, а также единую шину информационного взаимодействия между автомобилями и телематическими платформами, передачу этих данных в российской юрисдикции в некорректируемом виде.

По словам генерального директора АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича, пилотный проект поможет подсветить уязвимости современного автомобиля и показать современные механизмы по выявлению и борьбе с киберугрозами.

«Мы планируем запустить платформу кибербезопасности для авто в середине января. Пилотный проект в течение первых трех месяцев будет готовиться к подключению транспортных средств, а следующие четыре месяца продемонстрируют эффективность работы нашего так называемого VSOC — центра борьбы с киберугрозами», — сказал гендиректор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич на рабочем совещании «Беспилотные технологии гражданского назначения в ключевых отраслях экономики: проблемы и особенности законодательного регулирования» в Госдуме.