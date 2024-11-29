Эксперты StormWall выявили самые атакуемые отрасли в России с января по октябрь 2024 года

В 2024 г. в России продолжился рост DDoS-атак на критически важные отрасли экономики. Эксперты компании StormWall проанализировали атаки, которые произошли с января по октябрь 2024 г. и выявили, что общее количество атак в течение данного периода выросло на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большинство атак были организованы политически мотивированными хактивистами, они занимают 63% от общего числа атак, атаки с целью получения коммерческой выгоды составляют 26%, киберинциденты на фоне усиления конкурентной борьбы 10%, хулиганские действия 1%. Для анализа были использованы данные клиентов StormWall.

По данным аналитиков компании с января по октябрь 2024 г. в топ-3 самых атакуемых отраслей вошли телекомммуникационная сфера (31% от общего числа атак), государственный сектор (16%) и онлайн-ритейл (14%). Хактивисты хотели нарушить работу телеком-компаний, чтобы они не могли оказывать услуги российскому бизнесу. В последнее время, злоумышленники чаще атаковали региональные телеком-компании, поскольку атаки на них были наиболее эффективными. Государственный сектор также постоянно находился в зоне риска. Больше всего от DDoS-атак пострадали онлайн-ресурсы региональных государственных организаций. Онлайн-ритейл периодически также находился под угрозой. В 2024 г. атаки на данную отрасль возрастали во время праздников, распродаж или серьезных общественных событий.

Кроме того, были выявлены DDoS-атаки на другие отрасли. DDoS-атаки на развлекательную сферу составили 9% от общего числа атак, на финансовую сферу 8%, на образовательный сектор 7%, на энергетический сектор 5%. Атаки на ИТ-сферу составили 4%, на производственный сектор 3%, на логистическую отрасль 2%. Атаки на другие отрасли занимают только 1%.

Эксперты StormWall выявили индустрии с наибольшим ростом числа DDoS-атак в этом году. Количество DDoS-атак с января по октябрь 2024 г. выросло на телеком-компании на 173%, на сферу образования на 64%, а на онлайн-ритейл на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост числа атак на телеком-сферу является наиболее значительным. Это связано с тем, что хакеры выбрали данную отрасль главной мишенью этого года, они постоянно усиливают атаки на телеком-компании и с каждым днем их становится все больше. Эксперты также выявили небольшой рост атак на другие отрасли: в рамках данного периода количество атак повысилось на государственный сектор на 26%, а на развлекательную сферу на 18%.