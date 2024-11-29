Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Цифровизация Системное ПО
|

Российский корпоративный менеджер паролей «ОдинКлюч» совместим «Ред ОС»

Компания «АБП2Б», разработчик решений в области кибербезопасности и управления ИТ-инфраструктурой, и компания «Ред Софт», разработчик решений для ИТ-инфраструктуры, объявили о совместимости корпоративного менеджера паролей «ОдинКлюч» с операционной системой «Ред ОС».

Российская корпоративная платформа управления паролями «ОдинКлюч» разработана с учетом современных требований к обеспечению парольной безопасности. Встроенный генератор знаков для подтверждения полномочий гарантирует, что сотрудники будут создавать сложные и надежные пароли каждый раз, с возможностью настройки необходимой длины комбинации и видов символов. Более того, эти пароли не требуют запоминания, поскольку они хранятся в зашифрованном виде на корпоративном сервере. Администратор системы может контролировать доступ и отслеживать активность пользователей, но сами пароли остаются недоступными даже для него, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности.

После серии тестовых испытаний специалисты «АБП2Б» подтвердили работоспособность и корректность функционирования «ОдногоКлюча» на операционной системе «Ред ОС» версий 7.3 и 8.

На этапе тестирования совместимости «Ред ОС» показала себя стабильной и надежной системой для интеграции с «ОднимКлючем». «Ред ОС» реализует собственный набор функций безопасности для управления пользователями, их правами и парольными политиками. «ОдинКлюч» расширяет эти возможности и делает систему универсальным решением для задач управления доступом и паролями пользователей.

Сертификат совместимости размещен на официальном сайте компании «Ред Софт».

«Очень рад развитию нашего партнерства с «Ред Софт». Импортозамещение в области кибербезопасности для российского бизнеса теперь становится чуть более простой задачей», – сказал Вячеслав Макович, директор по маркетингу «АБП2Б».

«Интеграция между продуктами «Ред Софт» и «АБП2Б» позволяет организациям, использующим «Ред ОС», воспользоваться расширенными возможностями управления паролями «ОдинКлюч», обеспечивая повышенную безопасность и удобство для сотрудников», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Врацкий, CEO eXpress: Наш новый рекорд — 10 000+ ВКС в сутки по 100-200 человек на каждой встрече

«Газинформсервис» через арбитраж выбил деньги за работы по инфобезопасности

Анатомия ЦОД: какие инженерные решения актуальны? Инфографика

Вышел безопасный Linux-дистрибутив, основанный на Ubuntu, с дизайном как у Windows и macOS. Видео

Денис Терещенко, замруководителя ФТС России: Для перехода на «Гостех» и отказа от Microsoft требуется дополнительное финансирование

АО «ГЛОНАСС» протестирует киберзащиту для российских автомобилей с телематикой

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Нужны ли ли камкодеры в 2024 году: 5 актуальных моделей

Лучшие бесплатные видеоредакторы для ПК: выбор ZOOM

Сплит-системы Daichi: как выбрать подходящий кондиционер

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще