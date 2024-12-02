«Газинформсервис» и СПбПУ укрепляют сотрудничество в сфере кибербезопасности

Компания «Газинформсервис» и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) продолжают развивать сотрудничество, направленное на подготовку специалистов в области информационной безопасности. Совместная работа охватывает образовательные программы, стажировки, научно-исследовательские проекты и совместные мероприятия. В ближайших планах — открытие совместной лаборатории «ГИС х Политех». Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

«Мы активно взаимодействуем с высшими учебными заведениями: компания нацелена на то, чтобы давать реальные практические навыки ребятам со студенческой скамьи, помогать выпускать специалистов с компетенциями, которые уже востребованы на рынке труда. "Газинформсервис" дает возможность студентам познакомиться и пообщаться с крутыми спикерами передовых ИБ- и ИТ-компаний, получше понять специфику выбранного ими направления», — отметила Ксения Ахрамеева, руководитель лаборатории развития и продвижения компетенций кибербезопасности Аналитического Центра Кибербезопасности компании «Газинформсервис».