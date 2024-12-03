Экосистема «Базиса» стала основой «Облака КИИ»

Решения виртуализации «Базис» стали основой «Облака КИИ» — защищенного облака, построенного на отечественных решениях и способным размещать объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ). Об этом CNews сообщили представители «Базиса».

Решения были проверены на совместимость с другими компонентами импортозамещенного облака: сетевым оборудованием, серверами и СХД, а также системным ПО, таким как российские ОС. Кроме того, клиентам «Облака КИИ» в ближайшее время станут доступны для использования и другие решения, входящие в экосистему «Базис»: платформа виртуализации рабочих мест Basis Workplace, DevOps-конвейер для организации полного цикла разработки и тестирования Basis Digital Energy, средство резервного копирования кластеров Kubernetes и виртуальных машин Basis Virtual Protect.

«Облако КИИ» — мультитенантное защищенное облако, построенное на отечественных программных и аппаратных решениях, было запущено провайдером «РТК-ЦОД» (дочерняя компания «Ростелекома») в октябре 2024 г. На данный момент это единственный такой продукт на рынке. Клиенты уже могут заказать IaaS-сервисы, т.е. разместить в облаке, например, системы геолокации и мониторинга, управления складом и логистики, аналитики производства, а также медицинские, банковские и другие ИС. На 2025 г. запланировано появление PaaS- и SaaS-сервисов.

Безопасность «Облака КИИ» подтверждена аттестатом соответствия требованиям приказа ФСТЭК №239, что позволяет размещать в нем объекты КИИ до второй категории значимости включительно и обеспечивать защищенное подключение к нему пользователей. Вместе с тем данное облако аттестовано в соответствии с требованиями по обработке персональных данных первого уровня защищенности, а также требованиями по защите информации государственных информационных систем первого класса. Пользователями сервисов «Облака КИИ» в первую очередь могут быть организации-субъекты КИИ, но продукт также подойдет крупным коммерческим компаниям, которые уделяют особое внимание защите своих информационных систем.

Давид Мартиросов, старший вице-президент по коммерческим ИТ продуктам «Ростелекома», генеральный директор «Базис»: «За последние два года количество атак на средний и крупный бизнес, даже не относящийся к КИИ, увеличивается на десятки процентов ежегодно. Причем растет количество не только случаев кражи чувствительных сведений или кибервымогательства, но и диверсий, когда целью злоумышленников является уничтожение данных или нанесение максимального ущерба инфраструктуре компании-цели. Виртуализация является одним из ключевых слоев современной инфраструктуры, поэтому мы уделяем максимум внимания безопасности экосистемы “Базиса” — внедряем лучшие практики безопасной разработки, тестируем продукты на уязвимости, сертифицируем их и регулярно проходим инспекционный контроль ФСТЭК. Уверен, именно эти усилия привели к тому, что экосистема “Базис” был выбрана для первого в России отечественного облака КИИ».

Александр Обухов, директор по продуктам «РТК-ЦОД»: «Мы в “РТК-ЦОД” накопили огромный опыт в части хранения и обработки информации, а также обеспечения безопасности данных крупнейших государственных организаций и бизнеса. Объединив свой опыт с экспертизой наших партнеров, таких как “Базис”, мы создали уникальный для российского рынка продукт. Альтернативой ему для бизнеса может быть самостоятельное создание защищенного частного облака, что потребует привлечения дорогостоящих специалистов, значительных вложений времени и ресурсов при отсутствии гарантии результата. Бизнес это понимает, и мы видим значительный интерес со стороны рынка, который уже превратился в первые успешные сделки».

Продукт «РТК-ЦОД» «Облако КИИ» в 2024 г. получил награду CNews Awards в номинации «Проект года».