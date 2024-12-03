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«Мультифактор» получила лицензию ФСТЭК на разработку и производство СЗКИ

Российский разработчик программного обеспечения на ИТ- и ИБ-рынке, компания «Мультифактор», сообщила о получении лицензии Федеральной службы технического и экспортного контроля (ФСТЭК) на осуществление деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации.

Для получения лицензии компания «Мультифактор» выполнила все условия положения №171, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 г. Лицензия предоставляет право вести деятельность, связанную с разработкой и производством средств защиты информации.

«Мультифактор» растёт и масштабируется, а лицензирование продуктов — требование рынка и наших заказчиков, к которому мы должны прислушиваться. Получение данной лицензии позволит нам выпустить сертифицированные ФСТЭК программные решения», — сказал Константин Ян, генеральный директор «Мультифактор».

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