«Мультифактор» получила лицензию ФСТЭК на разработку и производство СЗКИ

Российский разработчик программного обеспечения на ИТ- и ИБ-рынке, компания «Мультифактор», сообщила о получении лицензии Федеральной службы технического и экспортного контроля (ФСТЭК) на осуществление деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации.

Для получения лицензии компания «Мультифактор» выполнила все условия положения №171, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 г. Лицензия предоставляет право вести деятельность, связанную с разработкой и производством средств защиты информации.

«Мультифактор» растёт и масштабируется, а лицензирование продуктов — требование рынка и наших заказчиков, к которому мы должны прислушиваться. Получение данной лицензии позволит нам выпустить сертифицированные ФСТЭК программные решения», — сказал Константин Ян, генеральный директор «Мультифактор».