«Т-Банк» запустил новый антимошеннический сервис «Защита близких»

«Т-Банк» запустил «Защиту близких» — новый бесплатный сервис, который поможет дополнительно защитить от мошенников. С его помощью клиент «Т-Банка» может стать доверенным лицом другого клиента банка и впервые на рынке проверять набор операций, которые жертвы могут совершить под влиянием злоумышленников: переводы на незнакомые реквизиты, взятие кредита, досрочное закрытие вкладов. Сервис позволит ежегодно предотвращать потери более 1,5 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Цель сервиса «Защита близких» — помочь дополнительно обезопасить людей, которые могут стать жертвами социальной инженерии мошенников и под их влиянием пытаться добровольно отдать деньги, игнорируя попытки банков остановить рисковую операцию. По данным Банка России за 2023 г., более 50% мошеннических операций совершается с помощью методов социальной инженерии.

Сегодня, используя социнженерию, злоумышленники убеждают жертв не только перевести средства на мошеннический счет или карту, но и взять кредит или вывести деньги с вкладов, чтобы дальше положить деньги в «безопасную» ячейку или на «безопасный» счет. Сервис «Защита близких» первым на рынке защищает клиентов от целого набора самых актуальных способов хищения денег: переводов на незнакомые реквизиты, взятия кредита, досрочного закрытия вкладов. При этом сервис отправляет на дополнительную проверку доверенным лицам только операции, подпадающие под определенные рисковые условия.

Защита близких будет особенно актуальна для людей старшего возраста, которые более уязвимы перед методами социальной инженерии мошенников. Также сервис поможет защитить подростков, которые могут стать жертвой обмана с псевдоработой или подпасть под влияние мошенников и стать дропами — оформить карту для ее дальнейшей перепродажи злоумышленникам.

Как работает сервис «Защита близких»

Доверенное лицо получает информацию только об определенных операциях: переводах по реквизитам, по которым подзащитный никогда ранее или в течение последних 30 дней не совершал переводы, а также о кредите на любую сумму или досрочном закрытии вкладов. Остальные операции доверенному лицу не видны и не приходят ему на дополнительную проверку. Это позволяет лишний раз не беспокоить обе стороны операциями, которые не несут рисков и составляют более 98% операций в «Т-Банке».

Под дополнительное подтверждение не подпадают какие-либо другие операции клиента. В случае подозрительного перевода «Т-Банк» предупредит доверенное лицо с помощью SMS или пуш-уведомления. Операцию нужно подтвердить в течение 24 часов, или она будет отклонена.

Лимит на переводы устанавливается доверенным лицом во время отправки приглашения, минимальная сумма — 10 тыс. руб. Все подозрительные переводы на сумму сверх лимита будут отправляться на подтверждение.

Чтобы предотвратить умышленное отключение сервиса под воздействием мошенников, после отправки заявки на отключение будет действовать период «охлаждения»: доверенное лицо некоторое время продолжит получать заявки на подтверждение переводов, а также ему поступит уведомление об отключении сервиса близким человеком.

Обе стороны должны быть клиентами «Т-Банка». Доверенное лицо может взять под защиту до пяти человек. При этом у защищаемого может быть только один защитник. Сервис предоставляется бесплатно.

Как подключить сервис «Защита близких»

Стать доверенным лицом и получать информацию об операциях можно в пару кликов в мобильном приложении. Для этого необходимо направить приглашение в специальном разделе «Еще» – «Безопасность» – «Защита близких». После подтверждения приглашения в разделе появится контакт подопечного и информация об операциях, которые требуют подтверждения.

В будущем сервис «Защита близких» станет инструментом персонализированной заботы о близких. Пользователи смогут не только контролировать выбранные операции, но и подключать близким бесплатные защитные технологии «Т-Банка», например сервис «Защитим или вернем деньги», «Защиту от спама» и др.

«Т-Банк» формирует новую концепцию защиты клиентов: хищение средств — это проблема банка, а не клиента. Для этого в «Т-Банке» разработана комплексная антифрод-платформа «Т-Защита», которая выстраивает защиту по принципу эшелонов на всех этапах мошеннического сценария — от звонка злоумышленника до попытки вывода средств со счета клиента. Сервис «Защита близких» станет еще одним эшелоном защиты клиентов вместе с определителем номеров, «Нейрощитом», временной блокировкой звонков, системой фрод-мониторинга 24/7, группой быстрого реагирования и др.

Алексей Бакланов, вице-президент, руководитель экосистемной безопасности «Т-Банка»: «В борьбе с мошенничеством, особенно там, где используется социальная инженерия, работает принцип: один в поле не воин. Россиянам сложно противостоять мошеннику в одиночку — и во многом именно в этом секрет успеха мошенников. В своих сценариях злоумышленники целенаправленно ограждают жертв от общения с близкими, чтобы те не смогли их вовремя остановить. Наш новый сервис позволит подставить близкому плечо в самым нужный момент. При этом нам было важно настроить защиту таким образом, чтобы не беспокоить обе стороны излишними проверками и сфокусироваться на отслеживании только по-настоящему мошеннических операций».