Родители получили возможность настроить умные устройства Sber с «Салют ТВ» специально для детей

Новые функции позволят родителям полностью настроить телевизор Sber или ТВ-приставку SberBox для ребенка и не беспокоиться о том, сколько времени он проводит перед экраном и какого характера контент он смотрит. Пользователи устройств с «Салют ТВ» теперь могут воспользоваться родительским контролем, обновить детский профиль и получить доступ к другим полезным возможностям. За разработку отвечает партнер Сбербанка — компания SberDevices. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Детский профиль

При первой настройке телевизора Sber или ТВ-приставки SberBox можно сразу указать, что использовать устройство будет только ребенок. При выборе детского профиля по умолчанию девайс будет всегда открывать главный экран для детей, выйти из которого можно будет только по мастер-пину — специальному паролю. Также пользователи могут настроить аватар для детского профиля.

Родительский контроль

Родители смогут контролировать доступ к определенным приложениям и ограничивать время просмотра контента. Это стало возможным благодаря появлению на телевизорах Sber и ТВ-приставках SberBox новых функций:

«Лимиты экранного времени» позволяют родителям по своему усмотрению ограничивать время воспроизведения видео или определенных приложений на устройстве.

Функция «В покое» помогает настроить временные интервалы, в течение которых запрещен запуск развлекательных приложений и навыков ассистента на устройстве. При этом узнать погоду, настроить будильник или запустить другие не развлекательные навыки будет возможно.

Запрет приложений» предоставляют родителям дополнительную возможность ограничивать или разрешать ребенку доступ к конкретному приложению на устройстве.

Рекомендательная система

В детском профиле предусмотрены разграничения по возрасту, чтобы контент всегда соответствовал интересам ребенка. При этом весь контент проверен и отобран по возрастным критериям.

Обновления будут доступны на телевизорах и ТВ-приставках Sber и постепенно на всех умных устройствах с операционной системой «Салют ТВ». На данный момент функция родительского контроля доступна уже в мобильном приложении «Салют».

Обновления появятся на устройствах под управлением «Салют ТВ» после установки прошивки в версии 1.96.