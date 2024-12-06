Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности ИТ в госсекторе
|

Правительство Ставрополья предлагает проверить региональный портал госуслуг на уязвимости

Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края предлагает белым хакерам проверить на уязвимости портал государственных и муниципальных услуг Ставропольского края и получить вознаграждение за выявленные проблемы. Об этом CNews сообщили представители компании Bi.Zone.

Искать слабые места в киберзащите ресурса багхантеры будут на платформе Bi.Zone Bug Bounty (Bi.Zone выступает партнером Сбербанка). Это онлайн-площадка, где организации размещают программы и получают отчеты об обнаруженных уязвимостях. Багхантеры при этом выбирают интересные для себя программы, ищут недочеты и получают денежное вознаграждение за подтвержденные баги.

На Ставрополье 100% массовых социально значимых госуслуг переведены в электронный вид. Через портал государственных и муниципальных услуг Ставропольского края местные госорганы и учреждения предоставляют муниципальные услуги, в том числе в сфере социальной защиты населения, образования, жилищных отношений, а также градостроительства.

Уровень цифровизации экономики и социальной сферы Ставропольского края достиг 73%. Этот показатель складывается из оценки трансформации разных отраслей: общественный транспорт, образование, здравоохранение, госуправление, городское хозяйство, строительство и др.

Иван Ковалев, министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края: «Для нас принципиально важно, чтобы посещение государственных онлайн-ресурсов и получение здесь услуг было удобным, быстрым и качественным для жителей Ставрополья. Поэтому мы инициировали данный проект и приглашаем белых хакеров к сотрудничеству. В том числе такое сотрудничество в дальнейшем позволит усилить защиту порталов».

Андрей Левкин, руководитель продукта Bi.Zone Bug Bounty: «За последние полгода на нашей платформе более чем в два раза выросло количество вендоров из государственного сектора. Субъекты России все чаще запускают программы для проверки защищенности своих ресурсов. Это необходимо для укрепления уровня безопасности государственных порталов и сайтов, которыми ежедневно пользуются тысячи граждан».

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России запустило на платформе Bi.Zone Bug Bounty программу, в рамках которой исследователи могут проверить защищенность портала «Госуслуги», доступного всем жителям страны. Также на Bi.Zone Bug Bounty размещены публичные программы Сбербанка по поиску уязвимостей в сервисах банка.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анатомия ЦОД: какие инженерные решения актуальны? Инфографика

В России запретят параллельный импорт систем противопожарной защиты

Как защититься от продвинутых кибератак

Microsoft попросила пользователей перейти на древнее ПО из Windows 7, отказавшись от современных аналогов. В старом больше функций и оно бесплатное

Основатель Group-IB выходит из бизнеса и продает активы

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для работы с фото и видео: выбор ZOOM

Обзор Acer Swift Go 16: мощный ультрабук с искусственным интеллектом

Предметы роскоши: что умеют самые дорогие умные часы

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще