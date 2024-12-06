В ходе открытых кибериспытаний Innostage успешно отразила 780 тыс. адресных атак

Провайдер цифровой устойчивости, ИТ-компания Innostage, стала первой компанией, прошедшей кибериспытания на платформе Standoff Bug Bounty. Прохождение полугодовой программы подтвердил сертификат АО «Кибериспытания». Количество исследователей, пытавшихся взломать инфраструктуру Innostage, превысило 930 человек, включая четыре Red team команды, победителей российских кибербитв. Вознаграждение за успешную атаку составляло 10 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Программа кибериспытаний на платформе Standoff Bug Bounty длится шесть месяцев. За это время белые хакеры должны реализовать одно из недопустимых событий, которое может критически отразиться на работе компании. Заключение о результатах кибериспытаний выносит экспертный совет, включающий специалистов отрасли из ведущих компаний России. За полгода Innostage выдержала сотни тысяч таргетированных атак, столкнулась с несколькими крупными инцидентами, но это не привело к реализации недопустимого события – краже денег со счета.

«За полгода участия в программе Innostage продемонстрировала высокий уровень защиты своей ИТ-инфраструктуры. Мы первыми прошли через это независимое тестирование, чтобы показать партнерам и клиентам высокий уровень цифровой устойчивости Innostage. Получив сертификат, компания подтвердила свой уровень экспертизы в области информационной безопасности и способность эффективно защищать данные своих клиентов», — отметил генеральный директор Innostage Айдар Гузаиров.

За шесть месяцев со старта кибериспытаний специалисты Innostage отразили около 780 тыс. атак. В пиковые периоды (июнь-июль и октябрь–ноябрь), число атак достигало 120–130 тыс. в неделю. Эти атаки наглядно демонстрируют текущую угрозу для ИТ-систем и необходимость усиленной защиты.

«Innostage первыми решились пройти через «Кибериспытания», не побоявшись встретиться с хакерами лицом к лицу. Этот смелый шаг не только подтвердил их высокий уровень киберустойчивости, но и стал примером для всей отрасли, демонстрируя клиентам и партнерам, что можно построить безопасность, гарантирующую реальный результат. Для того, чтобы таких примеров стало больше, мы запустили Кибериспытания в экспресс-формате, в рамках которых готовы выплачивать вознаграждения исследователей вместо заказчиков за счет собственных средств», – сказала генеральный директор проекта «Кибериспытание» Наталья Воеводина.

Два инцидента, зарегистрированные специалистами Innostage, не привели к успешной реализации недопустимых событий. Так, в июле 2024 г. один из хакеров организовал фишинговую рассылку, маскируясь под официальную переписку компании. В ноябре 2024 г. еще один исследователь попытался проникнуть в компанию, используя поддельную Wi-Fi точку в бизнес-центре, где расположен один из офисов Innostage.

Аналогичные угрозы оказывают влияние на всю отрасль. По данным группы OSINT Центра противодействия киберугрозам Innostage SOC CyberART, с января по декабрь 2024 г. в России произошло свыше 450 утечек чувствительных данных. Каждая выявленная утечка содержала от трех строк при взломе малого бизнеса до 315 млн записей — при краже клиентских баз данных крупных компаний и онлайн-сервисов.

Суммарно к концу 2024 г. было украдено свыше 525 млн уникальных записей российских пользователей. 118 млн строк, или 23% от годового количества, приходится на осень. Аналитики OSINT отмечают, что рост числа утечек данных часто связан с действиями хактивистов, которые тщательно изучают отечественное ПО, чтобы провести целенаправленные атаки.