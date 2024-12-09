Big Data МТС разработала решение для предупреждения банков о попытках мошенничества в реальном времени

МТС сообщает о том, что разработала новое решение для борьбы с телефонным мошенничеством, которое позволяет банкам в реальном времени оценивать вероятность подозрительных действий в адрес своих клиентов и получать уведомления. С использованием сервиса МТС точность выявления мошеннических действий выросла на 45%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Раннее банки запрашивали информацию и получали данные о подозрительной активности уже после завершения транзакции или оформления кредита. Теперь новое решение, разработанное командой Big Data МТС Скоринг, позволяет моментально информировать банк о возможных рисках и предотвращать их. Это дает возможность настроить уведомления о мошенничестве при совершении финансовых операций, чтобы, например, не выдавать кредит или не проводить подозрительные транзакции без дополнительного подтверждения клиента.

МТС работает над созданием инновационных решений в сфере безопасности. С применением передовых методов машинного обучения система осуществляет онлайн-обработку данных, что позволяет анализировать текущие действия мошенников и выявлять подозрительную активность. При этом система ежедневно обновляет данные о вероятности мошеннической деятельности, что дает возможность банкам своевременно реагировать на мошеннические действия. Это позволяет модели адаптироваться к быстро меняющимся условиям и сосредотачиваться на реальных угрозах.

«Мы уверены, что наше решение станет важным шагом в борьбе с мошенничеством. Благодаря внедрению нового антифрод-решения и его работе в реальном времени, мы можем не только повысить безопасность клиентов, но и изменить подход банков к управлению рисками. Планируем, что решение будет работать и с другими банками, чтобы обезопасить максимальное количество граждан от возможных потерь», — сказал директор центра Big Data МТС Максим Синяков.

По данным ЦБ РФ, во втором квартале этого года злоумышленникам удалось украсть 4,8 млрд руб. со счетов граждан и организаций, что на примерно 25% превышает средний показатель за предыдущие четыре квартала. При использовании новой технологии от Big Data МТС банки смогут создавать индивидуальные параметры мониторинга для своих клиентов. Преимущества для банков заключаются в снижении рисков мошенничества и потерь для клиентов, улучшении репутации банка как защитника интересов своих клиентов и повышении эффективности работы службы безопасности. Клиенты банка, согласившиеся на участие в системе, получают повышенное внимание в моменты, когда система обнаруживает аномалии в поведении.

МТС развивает концепцию «Территория безопасности», внедряя новые функции для безопасности как для массовых пользователей, так и для корпоративных клиентов. Это позволяет создать экосистему, в которой клиенты могут чувствовать себя защищенными, пользуясь продуктами компании.