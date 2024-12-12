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Secret Technologies пополнила свой портфель решений новым продуктом

Компания «ДатаПротект» (входит в ГК Secret Technologies), участник проекта «Сколково», разработчик решений по информационной безопасности, выпустила новый продукт для маскирования данных – DataMask. Одна из главных его задач – обеспечение безопасности различных типов данных при их передаче внутри компании или за ее пределами.

Обезличивание (маскирование) данных может обезопасить компании от возможных инцидентов, связанных с утечкой данных, в частности с персональными данными. DataMask автоматически находит и видоизменяет конфиденциальную информацию, применяя заданные алгоритмы маскирования.

Замаскированные данные могут применяться при привлечении аутсорсинговых компаний в корпоративные бизнес-процессы или при разработке и тестировании ИТ-продуктов, что позволит сохранить логику представления данных в базе без риска раскрытия конфиденциальной информации. Также обезличивание облегчит соблюдение требований регуляторов при работе с персональными данными.

«Наш новый продукт по маскированию данных DataMask поможет эффективно контролировать доступ к информации, минимизировать риски утечек и повысить общую прозрачность бизнес-процессов. В современном мире, где данные становятся одним из самых ценных ресурсов, внедрение таких технологий является неотъемлемой частью корпоративной стратегии по обеспечению безопасности», – сказал Алексей Корнюхин, руководитель отдела разработки маскирования данных Secret Technologies.

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