Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Security Vision сертифицирована ФСБ России

По итогам экспертных исследований платформа Security Vision признана соответствующей требованиям ФСБ России к программному обеспечению, используемому в информационных и телекоммуникационных системах специального назначения (в части выявления недекларированных возможностей по 4 уровню контроля). Разрешается применение платформы для обработки информации ограниченного доступа, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну.

Полученное заключение Центра информационной безопасности ФСБ России позволяет использовать Security Vision в ИТКС специального назначения для нужд органов власти, обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка.



Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как власти сэкономили 700 млрд руб. на финансировании «Цифровой экономики»

Российские регионы временно остались без WhatsApp

Анна Кабанова, ПСБ: Нас ждет интенсивная гонка финансовых технологий

В России готовится регулирование оборота промышленных данных

Анатомия ЦОД: какие инженерные решения актуальны? Инфографика

В России запретят параллельный импорт систем противопожарной защиты

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Где легально читать и скачивать книги в 2024 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H14 Dual: настоящий комбайн

Обзор смартфона vivo iQOO Z9: мобильный гейминг с новым именем

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще