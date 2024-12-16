GigaChat усилил SIEM-систему KUMA «Лаборатории Касперского»

Новая функциональность на основе GigaChat — Kaspersky Investigation and Response Assistant (KIRA) — позволит компаниям повысить эффективность команды безопасности

«Лаборатория Касперского» добавила в SIEM-систему Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA) возможность анализировать события безопасности с помощью нейросетевой модели GigaChat от Сбера. Новая функциональность получила название KIRA — Kaspersky Investigation and Response Assistant. Она позволит организациям уменьшить объём рутинных операций в информационной безопасности (ИБ) и снизить вероятность ошибки при анализе событий. Решение представлено на международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»).

SIEM-система KUMA — это высокопроизводительное решение, предназначенное для централизованного сбора, анализа и корреляции инцидентов ИБ из различных источников данных для выявления потенциальных киберугроз и своевременной их нейтрализации.

Новая AI-функциональность KIRA доступна непосредственно в интерфейсе системы KUMA в разделе «События». Благодаря интеграции с GigaChat специалисты по кибербезопасности смогут увидеть в карточке события автоматически сформированный подробный анализ его параметров, краткое содержание и оценку степени его риска, что позволит оперативно принять решение о приоритетности реагирования. Также искусственный интеллект в KUMA позволит работать с системой профильным сотрудникам с разным уровнем подготовки. Так, опираясь на анализ от GigaChat, начинающие специалисты смогут принимать более быстрые и точные решения по реагированию на инциденты.

Сергей Крылов, вице-президент по развитию технологического бизнеса Сбербанка:

Крупные компании, государственные структуры и организации, работающие с критической инфраструктурой, ежедневно сталкиваются со сложными вызовами в области кибербезопасности. Им требуется обрабатывать огромные массивы данных и событий информационной безопасности, генерируемых корпоративными сетями и системами. Уверен, что GigaChat сможет успешно решить эти задачи и сделать SIEM-систему «Лаборатории Касперского» ещё более гибкой и удобной в использовании.

Антон Иванов, технический директор «Лаборатории Касперского»:

Мы продолжаем повышать удобство и эффективность работы с нашей SIEM-системой, ведь от этого напрямую зависит то, насколько надёжно организации будут защищены от киберугроз. При этом «Лаборатория Касперского» внедряет инструменты искусственного интеллекта в свои решения уже более 20 лет. Интеграция KUMA с GigaChat — логичное продолжение развития наших защитных продуктов с опорой на передовые технологии и прекрасный пример того, как лидеры в своих областях объединяют усилия, чтобы усовершенствовать безопасность организаций и помочь специалистам в их работе.

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