«Код Безопасности»: 73% компаний РФ защищают среды виртуализации с помощью наложенных СЗИ

Для защиты сред виртуализации 73% российских компаний выбирают использование либо наложенных средств безопасности, либо набора из наложенных и встроенных решений. Таковы данные опроса, который провел «Код Безопасности» среди 1200 респондентов.

Согласно данным опроса, 59% компаний, относящихся к КИИ, отдают предпочтение одновременному использованию наложенных и встроенных механизмов безопасности. 19% делают ставку только на встроенные средства защиты информации (СЗИ), предлагаемые разработчиком среды виртуализации, 14% – только на наложенные СЗИ, еще 8% затруднились с ответом.

По словам ведущего эксперта отдела продвижения продуктов «Кода Безопасности» Евгения Тарелкина, популярность наложенных средств защиты виртуализации обусловлена несколькими факторами. В первую очередь – долгим сроком сертификации виртуализированных сред.

«Процесс сертификации занимает у ФСТЭК около 12-14 месяцев, и за это время разработчики ПО виртуализации успевают выпустить новые версии с дополнительной функциональностью, но они не могут использоваться в ИТ-инфраструктуре КИИ, поскольку не одобрены регулятором, – отметил Евгений Тарелкин. – Соответственно, затягивается и процесс обновления версий, что влечет дополнительные риски в контексте информационной безопасности».

Также эксперт отметил, что основной фокус разработчиков ПО виртуализации – это функциональность решения. Именно поэтому компании-заказчики чаще всего применяют наложенные СЗИ, которые разработаны профильными вендорами, что позволяет вывести безопасность виртуализации на более высокий уровень.