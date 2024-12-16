Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности
|

«Код Безопасности»: 73% компаний РФ защищают среды виртуализации с помощью наложенных СЗИ

Для защиты сред виртуализации 73% российских компаний выбирают использование либо наложенных средств безопасности, либо набора из наложенных и встроенных решений. Таковы данные опроса, который провел «Код Безопасности» среди 1200 респондентов.

Согласно данным опроса, 59% компаний, относящихся к КИИ, отдают предпочтение одновременному использованию наложенных и встроенных механизмов безопасности. 19% делают ставку только на встроенные средства защиты информации (СЗИ), предлагаемые разработчиком среды виртуализации, 14% – только на наложенные СЗИ, еще 8% затруднились с ответом.

По словам ведущего эксперта отдела продвижения продуктов «Кода Безопасности» Евгения Тарелкина, популярность наложенных средств защиты виртуализации обусловлена несколькими факторами. В первую очередь – долгим сроком сертификации виртуализированных сред.

«Процесс сертификации занимает у ФСТЭК около 12-14 месяцев, и за это время разработчики ПО виртуализации успевают выпустить новые версии с дополнительной функциональностью, но они не могут использоваться в ИТ-инфраструктуре КИИ, поскольку не одобрены регулятором, – отметил Евгений Тарелкин. – Соответственно, затягивается и процесс обновления версий, что влечет дополнительные риски в контексте информационной безопасности».

Также эксперт отметил, что основной фокус разработчиков ПО виртуализации – это функциональность решения. Именно поэтому компании-заказчики чаще всего применяют наложенные СЗИ, которые разработаны профильными вендорами, что позволяет вывести безопасность виртуализации на более высокий уровень.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анатомия ЦОД: какие инженерные решения актуальны? Инфографика

Российские регионы временно остались без WhatsApp

В России готовится регулирование оборота промышленных данных

В России запретят параллельный импорт систем противопожарной защиты

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Самые необычные гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Где легально читать и скачивать книги в 2024 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H14 Dual: настоящий комбайн

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще