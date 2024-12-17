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Операционные системы «Альт» совместимы с сервисом «Контур.Доступ»

«СКБ Контур» и «Базальт СПО» подтвердили совместимость операционных систем семейства «Альт» и сервиса удаленного доступа «Контур.Доступ». Испытания подтвердили стабильность работы и соответствие всех функциональных и технических параметров. Об этом CNews сообщили представители компании «Атом Безопасность».

«Контур.Доступ» предназначен для организации защищенного удаленного доступа к корпоративным ресурсам. Программа содержит два компонента: абонентский — для компьютера, к которому будут подключаться, и операторский — для специалиста, который будет удаленно работать с компьютером абонента. Полученные сертификаты подтверждают, что сервис полностью совместим с операционными системами «Альт Рабочая Станция» 10, «Альт Сервер» 10 и «Альт Рабочая станция К» 10.

«Успешная интеграция «Контур.Доступа» с семейством ОС «Альт»‎ — это доказательство нашего постоянного стремления предоставлять надежные и безопасные решения. Совместная работа с «‎Базальт СПО»‎ в рамках соглашения, которое мы подписали в этом году, позволит нам развивать продукты с учетом особенностей российского рынка и обеспечивать нашим клиентам бесперебойную и безопасную работу», - сказал Иван Хаустов, руководитель продуктовой группы «Сервисы для информационной безопасности», гендиректор «Атом Безопасности».

В мае 2024 г. «СКБ Контур» и «Базальт СПО» подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились об интеграции решений и запустили проверку совместимости операционных систем с сервисами «Контур.Доступ» и «Контур.Толк». Сертификаты получили и другие продукты «Контура» — «Экстерн» и «Диадок». В компании создали специальный плагин, чтобы пользователи решений могли использовать все возможности ПО на операционных системах «Альт».

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