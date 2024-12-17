Paygine: количество кибератак на российский бизнес по итогам 2024 года выросло в четыре раза

Увеличение активности киберпреступников связано с ростом цифровизации компаний, недостаточным уровнем защиты данных и появлением новых схем интернет-мошенничества. Малый и средний бизнес особенно уязвимы, так как часто недооценивают масштаб угроз и не готовы инвестировать в кибербезопасность. Об этом говорят специалисты финтех-компании Paygine. В 2025 г. ситуация лишь усугубится. Чтобы минимизировать риски, эксперты советуют сосредоточиться на системной и комплексной защите данных

С каждым годом киберпреступники находят все более изощренные способы атаковать бизнес. Уязвимости в облачных сервисах, рост фишинга и использование искусственного интеллекта в мошеннических схемах становятся новыми вызовами для предпринимателей. Угрозы, которые в прошлом казались проблемой только крупных корпораций, теперь все чаще нацелены на малый бизнес. Причина проста: небольшие компании, как правило, имеют ограниченные ресурсы для защиты данных и слабо подготовлены к современным вызовам.

По мнению представителя Paygine, системный подход к обеспечению кибербезопасности включает несколько ключевых элементов, которые позволяют минимизировать риски утечек данных и атак:

Регулярный аудит информационных систем. Он позволяет своевременно выявлять уязвимости в IT-инфраструктуре и устранять их до того, как ими смогут воспользоваться злоумышленники. Рекомендуется проводить как внутренние проверки, так и привлекать внешних экспертов для независимой оценки уровня безопасности.

Использование современных инструментов защиты. Для противодействия киберугрозам компании должны использовать комплексные решения, такие как системы предотвращения вторжений (IDS/IPS), антифишинговые программы, шифрование данных, а также инструменты мониторинга и анализа событий безопасности (SIEM). Эти технологии помогают не только отразить атаки, но и оперативно реагировать на подозрительную активность.

Обучение сотрудников и повышение осведомленности. Человеческий фактор остается одним из главных векторов угроз. Злоумышленники часто используют методы социальной инженерии, направленные на получение доступа к корпоративным данным через неосмотрительные действия сотрудников. Регулярное обучение персонала, проведение тестовых фишинговых атак и информирование о современных киберугрозах помогают снизить вероятность ошибок, которые могут привести к инцидентам.

Разработка и внедрение политики информационной безопасности. Четкие регламенты и инструкции, касающиеся доступа к данным, использования корпоративных устройств и обработки конфиденциальной информации, помогают структурировать внутренние процессы. Это снижает вероятность нарушения правил безопасности и упрощает управление ИТ-рисками.

Резервное копирование и восстановление данных. Создание и регулярное обновление резервных копий критически важных данных позволяет минимизировать последствия кибератак, таких как шифрование файлов или полное уничтожение информации. При этом важно, чтобы резервные копии хранились в защищенной среде, изолированной от основной ИТ-инфраструктуры.

Мониторинг и реагирование в режиме реального времени. Современные угрозы развиваются стремительно, и ключом к их предотвращению становится постоянный контроль за состоянием инфраструктуры. Автоматизированные системы мониторинга в сочетании с командой специалистов позволяют оперативно выявлять подозрительную активность, локализовать инциденты и предотвращать их распространение.

Тестирование на устойчивость (penetration testing). Проведение регулярных тестов на проникновение позволяет имитировать действия злоумышленников и оценить, насколько эффективно работают меры защиты. Это помогает выявлять слабые места и обновлять стратегию безопасности в соответствии с текущими угрозами.

«Кибербезопасность сегодня — это уже не просто технологический процесс, а необходимость для выживания. Малый бизнес особенно уязвим, но именно он может быстрее адаптироваться и выстроить эффективную защиту. Мы создаем решения, которые позволяют даже небольшим компаниям минимизировать риски и сосредоточиться на развитии», — отметил Роман Тихонов, директор управления продуктами Paygine.

По прогнозам Cybersecurity Ventures, киберпреступления будут стоить мировой экономике $10,5 трлн ежегодно, что указывает на существенное увеличение масштабов угроз, включая и российский рынок.

Для сохранения конкурентоспособности в 2025 г. бизнесу придется адаптироваться к новым вызовам, инвестируя не только в защитные технологии, но и в повышение общей цифровой грамотности сотрудников. Это позволит в разы минимизировать финансовые и репутационные потери.