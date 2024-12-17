Security Vision открыла пять новых Центров кибербезопасности в городах профессий «КидБург»

Проект, нацеленный на повышение осведомленности детей и подростков об основах информационной безопасности, продолжает развиваться: в городах профессий «КидБург» открыли свои двери еще пять Центров кибербезопасности Security Vision — в Воронеже, Ярославле, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Зеленограде. Об этом CNews сообщили представители Security Vision.

Теперь по всей стране работают уже 10 Центров кибербезопасности, в которых юные посетители могут узнать важнейшие правила кибергигиены, научиться распознавать кибермошенников и противостоять им, а также защищать персональные данные. Игротеки пользуются большой популярностью и посещаются детьми и подростками.

«В современном цифровом мире подрастающему поколению необходимо знать о существующих киберугрозах, рисках в интернете и способах защиты от них. Security Vision, одна из ведущих компаний в области информационной безопасности, считает своим долгом в полной мере использовать экспертизу и опыт для того, чтобы дети и подростки обладали всеми необходимыми навыками цифровой защиты. Центры Кибербезопасности в «КидБургах» успешно совмещают в себе как развлекательную, так и образовательную составляющие», — отметил генеральный директор Security Vision Руслан Рахметов.

«Игровой формат способствует эффективному усвоению информации, делая обучение не только полезным, но и увлекательным. Дети, играя, не только получают новые знания о кибербезопасности, но и развивают критическое мышление, способность анализировать информацию и принимать ответственные решения в цифровом мире», — сказала генеральный директор «КидБурга» Эльвира Крылова.

На 2025 г. у компаний далеко идущие планы: в мае выпускники детских садов и школ получат возможность поучаствовать в разработанных специально для них праздничных программах, которые создаются «КидБургом» совместно с Security Vision и будут включать в себя не только развлекательные, но и познавательные элементы. А осенью 2025 г. гостей городов профессий ждут настоящие киберканикулы. И все это параллельно с работающими на ежедневной основе в «КидБургах» Центрами кибербезопасности.