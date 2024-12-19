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Решения Servicepipe защитят Frank Media от DDoS-атак и парсинга 

Frank Media, СМИ о финансах и экономике, внедрило систему фильтрации трафика Servicepipe Антибот для защиты от ботовых и прикладных DDoS-атак на интернет-издание. Об этом CNews сообщили представители Servicepipe.

Frank Media периодически подвергалось активному парсингу с выкачиванием контента. Это создавало большую нагрузку на ресурс и порой приводило к недоступности сайта. Следствием ботовой активности было снижение клиентского трафика. Когда новостной ресурс периодически недоступен, поисковые системы понижают его в результатах выдачи, и он гарантированно теряет аудиторию.

Сегодня Servicepipe Антибот детектирует даже низкочастотные атаки и единичные запросы вредоносных ботов на сайте Frank Media. При этом фильтрация трафика не влияет на аудиторию делового СМИ и пользовательский опыт его читателей - защита остается незаметной для них даже во время масштабных атак и активности агрессивных ботов-парсеров.

«Сразу после подключения проблема с парсингом ушла и больше нас не беспокоит. Кроме того, делегирование защиты сайта Servicepipe избавило нас от инвестиций в инфраструктуру, а также высвободило время штатных специалистов Frank Media. Мы полностью удовлетворены подключением Servicepipe», — сказал Сергей Кашпоров, CTO Frank Media.

«У нас много клиентов-СМИ, и потому мы точно знаем - для игроков этой отрасли доступность ресурсов 24/7 не менее важна, чем для тех же финансовых организаций. И потому для нас приятно осознавать, что продукты Servicepipe не просто обеспечили бесперебойную работу сайта Frank Media, но и дали возможность его читателям узнавать новости о событиях в мире экономики и финансов», - отметил Михаил Хлебунов, директор по продуктам Servicepipe.

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