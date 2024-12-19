Security Vision получила новый сертификат ОАЦ при Президенте Республики Беларусь

Платформа Security Vision сертифицирована на соответствие требованиям технического регламента ТР 2013/027/BY (СТБ 34.101.1-2014, СТБ 34.101.2-2014, СТБ 34.101.3-2014, СТБ 34.101.74-2017 п. 7.3) в Оперативно-аналитическом центре при Президенте Республики Беларусь. Предыдущую сертификацию платформа прошла в 2022 году, и с тех пор Security Vision уверенно расширяет свое присутствие на рынке РБ. Сертификат ОАЦ делает платформу доступной для использования не только коммерческими компаниями, но и государственными учреждениями Беларуси.

Сертификат на соответствие средств защиты информации требованиям ТР 2013/027/BY подтверждает, что платформа Security Vision обеспечивает:





выполнение заявленных в эксплуатационной документации функций;

защиту от несанкционированного раскрытия и (или) модификации критических параметров;

контроль целостности конфигурации;

самотестирование;

контроль доступа к функциям управления и настройкам;

сохранение работоспособности при обработке некорректных данных.



Сертификат соответствия зарегистрирован в реестре под номером BY/112 02.02. ТР027 036.01 01673 6 декабря 2024 года. Детальная информация доступна на сайте органа по сертификации.