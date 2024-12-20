Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности Телеком Мобильная связь
|

Антифрод-система «Билайна» научилась блокировать исходящие звонки на мошеннические номера

В последние годы проблема телефонного мошенничества стала особенно актуальной. Мошенники использовали различные схемы обмана, включая звонки своим потенциальным жертвам. Однако благодаря усилиям операторов и регулятора, дозвониться до жертвы по обычному телефону стало практически невозможно, так как системы антифрода успешно выявляют и блокируют подозрительные звонки.

Тем не менее, мошенники начали искать новые способы воздействия на пользователей, переключившись на звонки в мессенджерах. Однако с недавних пор получил распространение еще один способ «достучаться» до жертвы. Злоумышленники отправляют SMS-сообщения с просьбами перезвонить на указанные номера якобы с целью «разблокировать учетную запись на Госуслугах», «продлить действие договора на использование номера телефона» и т. д. В группу быстрого реагирования «Билайна» стали поступать жалобы от пользователей на подобные действия. Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

В результате анализа поступающих сообщений было принято решение расширить функционал системы антифрода, включив в нее возможность блокировки исходящих вызовов на мошеннические номера.

На сегодняшний день система успешно предотвращает попытки клиентов связаться с мошенниками, блокируя такие звонки. В месяц «Билайн» блокируем порядка 9 тыс. таких вызовов.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тренды ML-разработки, R&D и Bare Metal: как меняются облачные технологии для бизнеса

«Газинформсервис» выиграл 16 млн рублей, но потерял 5, и подал кассационную жалобу

Какие требования предъявляет рынок к современной ERP-системе

В России новый антирекорд: хакеры слили в Сеть больше баз данных, чем когда бы то ни было

Как «умный» корпоративный портал повышает эффективность бизнеса

Российские регионы временно остались без WhatsApp

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор очистителя для воды Viomi Blues Pro 1200G: умная система обратного осмоса

Лучшие смартфоны-раскладушки 2024 года в форм-факторе Flip: выбор ZOOM

Обзор Starwind SW-LED55UG403: умный и доступный телевизор с поддержкой 4K 

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще