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«Mailion. Сертифицированный 1.9» прошел инспекционный контроль в ФСТЭК России

«МойОфис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявляет об успешном прохождении продуктом «Mailion. Сертифицированный» релиза 1.9 инспекционного контроля в ФСТЭК России.

В релиз «Mailion. Сертифицированный 1.9» вошли все обновления, которые до этого были добавлены в коммерческий продукт Mailion 1.9. Основной акцент в этой версии сделан на катастрофоустойчивости, упрощении процесса миграции из Exchange и других функциях для эффективной и безопасной работы с почтовым сервисом и календарем.

Функция катастрофоустойчивости обеспечит доступность критических информационных систем и не позволит системе выйти из строя. Например, при отключении электричества, природных катаклизмах, техногенных катастрофах или других ситуациях, когда неисправность оборудования влечет за собой частичную или полную недоступность дата-центра. Это особенно значимо для государственных информационных систем или системообразующих предприятий.

При выходе из строя основного центра обработки данных катастрофоустойчивость позволяет восстановить работоспособность системы в резервном ЦОДе с минимальным простоем в соответствии с SLA и RPO (максимальный период, за который могут быть потеряны данные).

Катастрофоустойчивость – одно из ключевых требований к решениям enterprise-уровня. В том числе и для почты, как одной из фундаментальных ИТ-систем в инфраструктуре компании, охватывающей все значимые подразделения организации.

Другое значимое обновление — в «Mailion. Сертифицированный» релиза 1.9 добавлена возможность периодически синхронизировать и актуализировать информацию на основе данных из внешних служб каталога. Функция обеспечивает обновление внутренних данных пользователей с внесением изменений во внешний каталог. Помимо этого, был улучшен механизм управления — синхронизацию можно останавливать в процессе.

Также отчёт мигратора данных из Exchange в Mailion стал более понятным визуально, расширенным и структурированным. Теперь почтовая система расскажет не только об объектах миграции, хранящихся в Exchange, но и покажет их количество, сообщит, сколько из них уже мигрировало в Mailion, а также даст расширенную информацию об обнаруженных в процессе ошибках.

При этом вы можете быть уверены, что переносу данных ничего не помешает — начиная с релиза 1.9, контроль и управление синхронизацией полностью сосредоточены у администратора. Это позволяет централизованно управлять информацией о пользователях, группах рассылки и их составе на основе каталога. Пользователи не могут сами переносить данные (письма, календари, задачи), так как это может привести к повышению нагрузки и сбою работы инфраструктуры.

Оперативно работать с событиями, которые вы организовали, поможет новый фильтр «Я организатор» в календаре «Mailion. Сертифицированный». С ним вы сможете быстро посмотреть все мероприятия, созданные вами, и делегировать права на управление, например, если вы не сможете присутствовать на событии.

«Успешное прохождение инспекционного контроля в ФСТЭК России подтверждает соответствие "Mailion. Сертифицированный 1.9" высоким требованиям безопасности. Релиз включает критически важные обновления, такие как катастрофоустойчивость, которая гарантирует бесперебойную работу системы даже при сбоях оборудования или чрезвычайных ситуациях. Также организации с повышенным уровнем безопасности теперь могут использовать Mailion для надежного обмена данными, упрощенной миграции из Exchange и централизованного управления пользовательскими данными», — сказал Сергей Тридневко, директор по корпоративной безопасности «МойОфис».

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