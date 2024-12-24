DeepTech для экономики и общества: безопасность превыше всего (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Приоритеты инвесторов сегодня сосредоточены на глубоких технологиях (DeepTech) — наиболее наукоемких и капиталоемких направлениях, приносящих наибольшую отдачу в долгосрочной перспективе. Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ изучает влияние на их развитие решений в области кибербезопасности — сквозной тематики для большинства сегментов диптеха. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

В исследовании к DeepTech отнесены: искусственный интеллект (ИИ), квантовые и космические технологии, биотехнологии, робототехника, фотоника и новые материалы.

Главные выводы

Драйвером венчурного рынка еще в 2010-х гг. были цифровые технологии и сервисы (в большинстве своем софтверные), в последние же несколько лет все более значимый вклад в его развитие стали вносить технологии DeepTech. Согласно расчетам ИСИЭЗ НИУ ВШЭ на основе данных Crunchbase за 2020–2023 гг., всего в мире по указанным направлениям диптеха действуют порядка 32 тыс. технологических компаний и стартапов.

В большинство технологий диптеха сквозным образом «зашита» тематика физической и цифровой безопасности. Непосредственно решениями для кибербеза в 2022–2023 гг. занимались более 5% всех диптех-компаний.

С кибербезопасностью связана почти каждая четвертая компания, относящаяся к области квантовых технологий (23,6% в 2022–2023 гг.). В топ-3 по доле таких компаний внутри направления также входят космические технологии (8,3%) и фотоника (7,3%).

Примечательно, что в сегменте ИИ, где сосредоточено более половины всего анализируемого пула диптех-компаний, с кибербезопасностью связаны всего 7%: они создают как решения для кибербеза с помощью ИИ, так и инструменты для обеспечения безопасности самого ИИ.

Разработками в области кибербезопасности в 2022–2023 гг. занимались более 5% от всех компаний промышленной робототехники. Дальнейший тренд на создание мультифункциональных, гибких, способных адаптироваться под разные задачи роботов потребует еще более сложных инструментов их цифровой и физической защиты.

Меньше всего разработчиков для кибербеза среди компаний, которые относятся к направлениям «новые материалы» (1,7%) и «биотехнологии» (1,4%).