ICL Services и «СерчИнформ» начинают сотрудничество в направлении ИБ-аутсорсинга

Продуктово-сервисная компания ICL Services запускает направление аутсорсинга информационной безопасности на базе решений «СерчИнформ». Теперь интегратор будет оказывать заказчикам услугу ИБ по подписке с полной защитой от внутренних угроз: утечек данных, мошенничества, нарушений регламента, взяточничества и пр. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

ICL Services предлагает спектр продуктов и услуг: от аудита, бизнес-консалтинга и проектирования до поставки оборудования, внедрения и дальнейшего сопровождения. Компания работает в сфере информационной безопасности более 10 лет. Сотрудничество с «СерчИнформ» началось в 2022 г. с партнерства в рамках продажи DLP- и SIEM-систем. Расширение портфеля услуг сервисом ИБ-аутсорсинга – это новый виток в партнерстве с ИБ-вендором. У специалистов ICL Services есть опыт предоставления аутсорсинговых услуг на российском и международном рынках, который интегратор планирует использовать в работе с ИБ-сервисом.

«Ключевое преимущество любого ИТ-аутсорсинга, в т.ч. в сфере информационной безопасности, – это доступность профессиональной экспертизы. Наш опыт и опыт коллег из «СерчИнформ», накопленные базы знаний и компетенций специалистов обеспечат высокий уровень качества при выполнении работы в направлении ИБ-аутсорсинга, – отметил руководитель группы Центра управления кибербезопасностью ICL Services Алексей Морозков. – Следующим важным фактором является гибкость. Эксперты «СерчИнформ» серьезно подходят к вопросам потребностей клиентов и стараются максимально адаптировать свои услуги под текущие законодательные требования и отраслевые особенности бизнеса. И, конечно, ИБ-аутсорсинг позволяет компаниям иметь хорошую прогнозируемость по затратам и серьезно сэкономить».

«23% опрошенных нами сервис-провайдеров отметили для себя в каждом регионе более 100 компаний, которым можно предложить услугу ИБ-аутсорсинга, 22% – что для работы у них есть от 50 до 100 организаций. Основной заказчик – средний бизнес, который подвергается серьезным рискам ИБ и при этом не имеет достаточно средств на создание полноценной системы защиты и привлечение квалифицированных специалистов. Именно аутсорсинг позволяет МСБ-компаниям обеспечить реальную защиту при дефиците ресурсов. И это не только защита от утечек, но и другие угрозы: ИБ-аналитик может заглянуть глубже и понять, нет ли в организации откатчиков, бездельников, «засланных казачков», финансовых мошенников, саботажников и т.д. Например, в одной из компаний во время тестового периода был найден сотрудник, который сливал конкурентам информацию о новых продуктах, их стоимости и т.п. в режиме «онлайн». Работник подключал сторонних людей к базе «1С» через TeamViewer и показывал им информацию. Эти действия привели к тому, что компания за один год «упустила» прибыль, по меньшей мере, в 100 млн руб.», – сказал Михаил Серапионов, заместитель генерального директора по направлению Франшиза ИБ-аутсорсинга.

ICL Services планирует запустить первый пилот в январе 2025 г. Компания возьмет на себя все процессы: внедрение и настройку защитных систем, анализ полученных данных и выявление нарушений, составление подробных отчетов по инцидентам. Это позволит заказчику сосредоточиться на своей основной деятельности и не тратить ресурсы на защиту бизнеса собственными силами.