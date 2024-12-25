Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

«Лаборатории Касперского»: злоумышленники выманивают криптовалюту в комментариях под видео на YouTube

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую схему онлайн-мошенничества с криптовалютой. Злоумышленники выманивают цифровые активы людей, распространяя в качестве приманки настоящую сид-фразу от криптокошельков с токенами Tether USD (USDT). Мошенники делают ставку на то, что недобросовестные пользователи не упустят шанс воспользоваться ей для вывода чужой валюты.

В открытом доступе. Сид-фразу размещают в комментариях под видео на YouTube, посвящённым финансовой тематике. Комментарии даются от имени якобы наивного пользователя, который будто бы, не зная о базовых мерах безопасности, выложил конфиденциальные данные от своего криптокошелька в открытый доступ для консультации.

Большой соблазн. Криптокошелёк, сид-фраза к которому находится в открытом доступе, содержит токены USDT (Tether). Как правило, сид-фразы достаточно, чтобы получить доступ к средствам в кошельке, и недобросовестные пользователи, которых привлекает перспектива лёгкой наживы, могут попытаться опустошить чужой кошелёк. Дополнительно искушать людей может не только то, что сид-фраза настоящая, но и то, что они могут видеть баланс USDT и историю транзакций.

В чём подвох. Когда пользователь пытается получить доступ к кошельку с помощью сид-фразы, он обнаруживает, что для вывода USDT требуется оплатить комиссию в токенах TRX (Tron), которых в кошельке нет. Если пользователь переводит TRX из своего личного кошелька для оплаты такой «комиссии», эти средства мгновенно перенаправляются на другой кошелёк, контролируемый мошенниками. Кошелёк-приманка настроен как учётная запись с несколькими подписями (multisig), что требует дополнительных разрешений для авторизации любых транзакций. Поэтому, даже если жертва попытается перевести средства после оплаты «комиссии», это будет невозможно.

«В этой схеме мошенники делают ставку на стремление людей к быстрому „заработку”. В итоге сами пользователи попадаются в ловушку. Мы настоятельно призываем быть бдительными и придерживаться этичных принципов при работе с криптовалютами и в целом при проведении любых финансовых транзакций в интернете. Злоумышленники продолжают совершенствовать свои методы, поэтому крайне важно оставаться осведомлёнными и осторожными», — сказала Ольга Свистунова, старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского».

Чтобы избегать подобных ловушек, «Лаборатория Касперского» рекомендует: критически и этично относиться к возможностям получить криптовалюту; использовать только проверенные криптокошельки и сайты обмена; установить надёжное защитное решение на компьютеры и смартфоны, эффективность которого доказывается независимыми тестами и которое предотвратит переход на фишинговые сайты или запуск вредоносного ПО.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Главные научные открытия 2024 года для ИКТ-отрасли: выбор CNews

Началось производство цифровых камер и коммутаторов на российском заводе мощностью 20 млн устройств в год

Государство вынудит операторов связи массово и бесплатно сливать ему данные о перемещениях россиян

Огромный ботнет пожирает смарт-телевизоры под Android

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука HIPER WORKBOOK I151: универсальный помощник для дома и офиса

Как организовать для компании квиз или викторину самостоятельно: лучшие сайты и приложения

Обзор Jimmy PW11 Pro Max: беспроводной моющий пылесос 5-в-1 с функцией самоочистки

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще