Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность ИТ в госсекторе
|

Решения Security Vision обеспечат киберзащиту критически важных инфраструктур Республики Саха (Якутия)

Компания Security Vision внедрила продукты Security Vision SOAR и Security Vision Asset Management в Центре противодействия кибератакам, созданном на базе Республиканского центра инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия). Он предназначен для мониторинга, анализа и оперативного реагирования на киберугрозы, а также для обучения специалистов по информационной безопасности.

Объектами мониторинга Центра противодействия кибератакам в первую очередь являются критически важные объекты Якутии. Кроме того, он будет предоставлять свои услуги по защите от киберугроз на коммерческой основе.

Важность Центра высоко оценивается руководством Республики: Глава Якутии Айсен Николаев недавно посетил его и ознакомился с его работой.

«Якутия стала первым регионом Дальнего Востока, который создал подобный центр. В нем внедрен комплекс специализированного программного обеспечения от ведущих производителей в целях управления процессами реагирования на киберугрозы», - рассказали в пресс-службе Главы и Правительства Республики.

В дальнейшем сотрудничество Security Vision и Республиканского центра инфокоммуникационных технологий продолжится — в Центре противодействия кибератакам планируется внедрить решение Security Vision с искусственным интеллектом для поведенческого анализа.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Главные научные открытия 2024 года для ИКТ-отрасли: выбор CNews

Началось производство цифровых камер и коммутаторов на российском заводе мощностью 20 млн устройств в год

Государство вынудит операторов связи массово и бесплатно сливать ему данные о перемещениях россиян

Огромный ботнет пожирает смарт-телевизоры под Android

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука HIPER WORKBOOK I151: универсальный помощник для дома и офиса

Как организовать для компании квиз или викторину самостоятельно: лучшие сайты и приложения

Обзор Jimmy PW11 Pro Max: беспроводной моющий пылесос 5-в-1 с функцией самоочистки

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще