Bi.Zone Brand Protection: более чем в 1,5 раза увеличилось количество фишинга в 2024 году

Команда Bi.Zone Brand Protection подвела итоги уходящего 2024 г. и назвала наиболее популярные схемы, которые использовали мошенники. За 2024 г. специалисты Bi.Zone Brand Protection обнаружили более 350 тыс. фишинговых ресурсов. В 2023 г. эта цифра превысила 210 тыс. Такой рост более чем в полтора раза связан как с общим увеличением числа фишинговых ресурсов, так и с оптимизацией инструментов поиска. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

В 2025 г. тренд на увеличение фишинга сохранится. Это связано с растущей цифровизацией компаний, низким порогом вхождения для мошенников и невысокой стоимостью создания мошеннического ресурса.

В 2024 г. злоумышленники активнее всего использовали следующие схемы:

– Взлом Telegram-аккаунтов. Было обнаружено более 40 тыс. ресурсов, направленных на кражу учетных записей.

– Подделка сайтов с обещаниями гарантированных быстрых выплат. Мошенники активно подделывали сайты нескольких организаций: инвестиционных ресурсов, финансовых учреждений, государственных лотерей. В 2024 г. таких ресурсов было выявлено более 80 тыс.

– Мошеннические объявления на маркетплейсах и различных досках объявлений — более 20 тыс. за 2024 г.

В 2024 г. более чем в пять раз возросло количество ссылок, которые ежедневно проверяет платформа Bi.Zone Brand Protection для обнаружения нелегитимных ресурсов. В 2023 г. эта цифра составляла 23 млн, в 2024 г. — более 122 млн ссылок в день.

Помимо фишинговых ресурсов, которые могут маскироваться под сайты известных компаний, на репутацию бренда влияет тональность информационного поля. Это может быть активность, которая связана с дезинформацией в соцсетях и мессенджерах, а также фейковые новости в СМИ. В 2024 г. было обнаружено более 24 тыс. инфоповодов, которые негативно влияют на репутацию компаний.

Дмитрий Кирюшкин, руководитель Bi.Zone Brand Protection: «Финансовые и репутационные риски возникают при утечке данных. Ей наиболее подвержены компании из финансового сектора, е-commerce, государственные организации. Это связано с высокой степенью цифровизации этих отраслей и большими объемами информации, которые обрабатываются ими ежедневно. Объем выявленных утечек российских компаний увеличился более чем на 20%. В прошлом году эта цифра составила 981 млн строк, в 2024 г. — уже 1,2 млрд. Специалисты Bi.Zone Brand Protection также анализировали сообщения о компаниях на теневых форумах для их оперативного информирования. В этом году было проанализировано более 9 млн таких сообщений».

Bi.Zone Brand Protection — платформа класса digital risk protection, которая позволяет выявлять, а затем блокировать фишинговые кампании и мошеннические домены, находить утечки данных в даркнете, а также проводить мониторинг информационного поля на предмет нелегитимного использования бренда и дезинформации в медиа.