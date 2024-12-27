Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Безопасность
|

Angara Security вошла в топ-3 крупнейших поставщиков сторонних ИТ-решений

Компания Angara Security вошла в топ-3 рейтинга крупнейших поставщиков ИТ-решений сторонней разработки в рамках реестра отечественного программного обеспечения, согласно исследованию аналитического агентства TAdviser.

По итогам 2023 года компания заработала 4,3 миллиарда рублей на поставке и внедрении сторонних ИТ-решений.

Максим Чивелёв, коммерческий директор Angara Security, комментируя ситуацию на рынке, отметил значительный рост спроса на сервисную модель в сфере информационной безопасности: «В условиях экономии затрат на инфраструктуру, а также нарастающего дефицита кадров эта модель становится основным способом быстрого обеспечения защиты цифровых активов с гарантированным качеством.

Миграция информационных систем на микросервисную архитектуру также требует новых подходов к мониторингу и защите. Хотя направление защиты контейнеризации ещё молодо, оно активно развивается и уже стало неотъемлемой частью обеспечения безопасности инфраструктуры заказчиков».

Кроме того, наблюдается тенденция к использованию систем управления цифровым следом в центрах реагирования. По мнению Максима Чивелёва, основной акцент злоумышленников сместился с традиционного взлома сетевого периметра на кражу учётных записей пользователей и дальнейшее их применение для компрометации конфиденциальных данных компаний.

Angara Security, будучи одним из ведущих интеграторов систем и решений информационной безопасности, обладает компетенциями в большинстве сегментов ИБ-рынка и предлагает свыше 80 услуг, отвечающих широкому спектру потребностей бизнеса. Среди клиентов компании — более 400 организаций из 12 различных отраслей, включая финансовый и государственный секторы, промышленность, энергетику и транспорт. В текущем году Angara Security заключила контракты с 30 новыми крупными клиентами.

Заместитель генерального директора Илья Четвертнев подчеркнул важность комплексного подхода к работе с заказчиками: «Наш подход напоминает работу портного, который учитывает все особенности фигуры, чтобы создать идеально сидящий костюм. Так же и мы, внимательно изучая текущие системы и потребности клиента, предлагаем решения, которые точно соответствует его потребностям и бюджету».

Рекламаerid:2W5zFHey8c8Рекламодатель: ООО «АТ Груп»ИНН/ОГРН: 7730016670/1157746077191Сайт: https://www.angarasecurity.ru/

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Чем удобны компактные ПК и какие задачи они позволяют решать

В ПО Apache найден третий критический «баг» за неделю

Павел Ахметчанов, Т-Банк: Онлайн-доски борются не друг с другом, а с неудобными процессами

Власти перекрывают лазейки для криминала. Цены на банковские карты для обналички и мошенничества взлетели в восемь раз

Олег Маковельский, «Росатом»: Чтобы стать лидером, нужно идти не параллельно с конкурентами, а перпендикулярно им

Российские специалисты по ИБ ходят под статьей. Им грозят 10 лет тюрьмы за выполнение своей работы. Закон уже принят

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие умные часы 2024 года: хиты продаж

Обзор смартфона HUAWEI nova Y72S: эффектный и надежный

Обзор ноутбука HIPER WORKBOOK I151: универсальный помощник для дома и офиса

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще