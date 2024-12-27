Angara Security вошла в топ-3 крупнейших поставщиков сторонних ИТ-решений

Компания Angara Security вошла в топ-3 рейтинга крупнейших поставщиков ИТ-решений сторонней разработки в рамках реестра отечественного программного обеспечения, согласно исследованию аналитического агентства TAdviser.

По итогам 2023 года компания заработала 4,3 миллиарда рублей на поставке и внедрении сторонних ИТ-решений.

Максим Чивелёв, коммерческий директор Angara Security, комментируя ситуацию на рынке, отметил значительный рост спроса на сервисную модель в сфере информационной безопасности: «В условиях экономии затрат на инфраструктуру, а также нарастающего дефицита кадров эта модель становится основным способом быстрого обеспечения защиты цифровых активов с гарантированным качеством.

Миграция информационных систем на микросервисную архитектуру также требует новых подходов к мониторингу и защите. Хотя направление защиты контейнеризации ещё молодо, оно активно развивается и уже стало неотъемлемой частью обеспечения безопасности инфраструктуры заказчиков».

Кроме того, наблюдается тенденция к использованию систем управления цифровым следом в центрах реагирования. По мнению Максима Чивелёва, основной акцент злоумышленников сместился с традиционного взлома сетевого периметра на кражу учётных записей пользователей и дальнейшее их применение для компрометации конфиденциальных данных компаний.

Angara Security, будучи одним из ведущих интеграторов систем и решений информационной безопасности, обладает компетенциями в большинстве сегментов ИБ-рынка и предлагает свыше 80 услуг, отвечающих широкому спектру потребностей бизнеса. Среди клиентов компании — более 400 организаций из 12 различных отраслей, включая финансовый и государственный секторы, промышленность, энергетику и транспорт. В текущем году Angara Security заключила контракты с 30 новыми крупными клиентами.

Заместитель генерального директора Илья Четвертнев подчеркнул важность комплексного подхода к работе с заказчиками: «Наш подход напоминает работу портного, который учитывает все особенности фигуры, чтобы создать идеально сидящий костюм. Так же и мы, внимательно изучая текущие системы и потребности клиента, предлагаем решения, которые точно соответствует его потребностям и бюджету».

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