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«Лаборатория Касперского» выяснила, какие провайдеры облачных решений популярны в России

Российские компании, пользующиеся облачной инфраструктурой, при переносе текущей рабочей нагрузки в публичные облака чаще всего сотрудничают с Yandex Cloud (25%). Таковы результаты совместного исследования «Лаборатории Касперского» и CNews Analytics.

Исследование проводилось осенью 2024 года. Было опрошено 111 респондентов, отвечающих за информационные технологии и информационную безопасность в компаниях из разных отраслей, в том числе ИТ, производства, финансов и банковского дела, торговли, добычи полезных ископаемых.

Среди других популярных провайдеров — VK Cloud и «Билайн», эти компании назвали по 7% респондентов. Еще 6% обращаются к Selectel, по 4% — Cloud.ru, «Крок» и Softline. Каждая десятая компания, по словам опрошенных, переносит рабочую нагрузку в облака самостоятельно (10%).

Некоторые организации продолжают сотрудничать с зарубежными поставщиками. С Microsoft Azure работают 3% опрошенных, с Amazon Web Services (AWS) — 2%. Причем у AWS доля на рынке такая же, как у МТС.

Большинство компаний, использующих облака, не сталкиваются с проблемами в сфере кибербезопасности в связи с тем, что провайдеры облачных сервисов стремятся минимизировать риски на своей стороне, используя надежные средства защиты. Однако сложности все же есть. По 32% опрошенных сталкивались с тем, что в облачной среде невозможно выявить «слепые зоны» даже путем постоянного сканирования, и испытывали проблемы с интеграцией, связанные существующими протоколами безопасности CSP. Примерно каждый четвертый респондент указал, что во время работы облачных сервисов невозможно отслеживать и предотвращать использование неправильной конфигурации (27%), отсутствует возможность анализа сценариев угроз (24%).

«Облачные технологии позволяют компаниям эффективнее использовать свои ресурсы и сокращать расходы. Но чтобы они применялись более широко, необходимо бороться с предубеждениями, касающимися облаков. В первую очередь — с точки зрения безопасности. Однако провайдерам также стоит работать над улучшением своих функциональных возможностей и реагировать на запросы клиентов. Как показало наше исследование, опрошенные хотели бы иметь более качественную документацию по работе с облаками, более совершенные системы управления идентификацией и доступом (IAM) и механизмы перемещения виртуальных серверов. Также российские компании хотят, чтобы провайдеры больше ориентировались на отечественных клиентов, что важно в контексте импортозамещения», — сказал Тимофей Титков, руководитель направления развития продуктов облачной и сетевой безопасности «Лаборатории Касперского».

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