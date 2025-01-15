Прогноз «Информзащиты»: рынок продуктов автоматизации ИБ вырастет на 27% в 2025 году

Спрос на решения, позволяющие автоматизировать процессы в области информационной безопасности, вырос на 20% в 2024 г. В наступившем году ожидается рост рынка на 27%. Эксперты «Информзащиты» связывают это в первую очередь с кадровым дефицитом на рынке ИБ.

«На фоне кадрового дефицита руководители и представители бизнеса решают не собирать новые команды, выискивая желанных специалистов, а оптимизировать имеющиеся за счет использования продуктов автоматизации, таких как SOAR, SGRC и XDR», – сказал директор департамента по работе с финансовым сектором «Информзащиты» Денис Сенюков.

По данным интегратора, спрос на эти классы решений вырос в текущем году. Рынок SOAR увеличился на 18%, SGRC – на 11%, XDR – на 31%. Помимо нехватки кадров, которая в 2024 г. достигла порядка 45%, важным драйвером роста рынка стал процесс импортозамещения.

«Рост был значительным и в минувшем году, но в 2025 г. мы ожидаем его усиление. Спрос на SOAR и SGRC увеличится на 22-24% и 17-20%, соответственно, рынок MDR вырастет примерно на те же 30%, что и в 2024 г.», – отметил Сенюков.

Специалисты «Информзащиты» указывают, что кадровый дефицит стимулирует и другой процесс – аутсорсинг услуг ИБ. В 2024 г. около 60% средних и крупных организаций хотя бы раз обращались к сторонним специализированным компаниям, в наступившем году их доля составит более 80%.

«Аутсорсинг также помогает компенсировать нехватку кадров. Например, коммерческий SOC обслуживает сразу несколько компаний, соответственно, у них нет необходимости собирать собственную команду. И это касается не только центров мониторинга, но и других услуг ИБ», – отметил эксперт «Информзащиты»

Рынок сервисного SOC, согласно данным «Информзащиты», вырос в 2024 г. на 60%, на 41% увеличился спрос на MDR. Зарождающийся в России рынок виртуальных CISO увеличился на 6%. В 2025 г. спрос на услуги коммерческих центров мониторинга и MDR сохранится примерно на том же уровне, рынок vCISO, по мнению экспертов, может вырасти на 15-20%.