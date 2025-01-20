Компания StormWall защитила инфраструктуру «Атол» от DDoS-атак

StormWall, эксперт в области защиты бизнеса от DDoS-атак, в сотрудничестве с дата-центром и интегратором облачных решений Oxygen внедрила комплексную защиту от DDoS-атак в «Атол». Компания интегрировала новый сервис в среду разработки ПО и оборудования для торговли, которое используется на территории всей России. Об этом CNews сообщили представители StormWall.

Сотрудничество StormWall и «Атол» началось в апреле 2022 г. В тот момент на ИТ-инфраструктуру «Атол» обрушились мощные DDoS-атаки, организованные хактивистами с политической мотивацией. Инциденты вызвали сбои в работе кассовых систем компании в нескольких регионах, что потребовало подключения усиленной защиты. Будучи клиентом Oxygen, «Атол» получил доступ к сервисам StormWall, что дало компании возможность эффективно воспользоваться облачной защитой от DDoS-атак.

В кратчайшие сроки специалисты StormWall внедрили профессиональную защиту для «Атол», которая охватывает все уровни DDoS-атак от L3-L5 до L7 и обеспечивает бесперебойную работу оборудования. Текущая система StormWall способна отражать атаки до 4500 Гбит/с, защищая от всех известных видов DDoS-атак, включая атаки на сетевой и прикладной уровни по модели OSI.

По итогам 2024 г., StormWall отмечают рост DDoS-активности против российских компаний, в частности в торговом секторе, а также увеличение числа атак, известных как «ковровые бомбардировки», которые охватывают широкий диапазон IP-адресов. Для предприятий сегмента RetailTech, таких как «Атол», надежная защита кассовых систем крайне важна, поскольку позволяет обеспечить бесперебойность сделок купли-продажи и способствует устойчивости экономического сектора.

«Мы очень гордимся тем, что смогли оказать необходимую помощь компании «Атол» в борьбе с DDoS-атаками. Оборудование «Атол» используют многие российские ритейлеры и интернет-магазины. Ежедневно миллионы людей в нашей стране совершают покупки в супермаркетах и интернете. Сбои в работе оборудования из-за DDoS-атак могли бы создать проблемы для многих людей и помешать им приобрести нужные товары. Мы уверены, что в будущем наш сервис поможет компании «Атол» отразить новые атаки хакеров и позволит обеспечить стабильную работу оборудования», — сказал Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.

«Безопасность оборудования и данных клиентов является для нас приоритетом, особенно в условиях растущей активности киберугроз. Благодаря внедренной защите мы можем гарантировать стабильную работу сервисов и обеспечить клиентов бесперебойностью работы наших решений. Уверены, что сотрудничество с StormWall позволит защитить бизнес и продолжить предоставлять качественные услуги нашим клиентам», — сказала Мария Матвеева, директор департамента развития систем управления «Атол».

«Количество DDoS-атак на российские компании постоянно растет, поэтому качественная защита наших клиентов является для нас одним из приоритетных направлений. Сейчас мы сотрудничаем с провайдером StormWall, который много лет успешно защищает российский бизнес от DDoS-атак любой сложности. Мы рады, что наш партнер справился с этой сложной задачей и отразил все атаки, направленные на ИТ-инфраструктуру компании "Атол"», — сказал Кирилл Орлов, директор по информационной безопасности Oxygen.