Облачные платформы получили возможность интегрироваться со столичной системой видеонаблюдения

Москва создала для платформ облачного видеонаблюдения возможность подключиться к Единому центру хранения и обработки данных (ГИС ЕЦХД). Потенциально этой возможностью могут воспользоваться более десяти поставщиков услуг облачного видеонаблюдения, оказывающих услуги в Москве. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

Первым решением, интегрированным с ГИС ЕЦХД, уже стала платформа облачного видеонаблюдения Ivideon. Это позволяет их клиентам, в числе которых жилые комплексы, офисные и складские помещения, торговые центры, магазины, пункты выдачи заказов и другие объекты, передавать видеопотоки со своих IP-камер в городскую систему видеонаблюдения без покупки серверов и аренды выделенного канала.

Возможность подключения камер частных компаний к городской системе видеонаблюдения сделает жизнь в столице более безопасной. Записи с таких камер доступны в ЕЦХД, а значит, в случае спорных ситуаций или правонарушений горожане смогут позвонить на горячую линию по номеру и оставить заявку на резервирование архива. Полученный номер заявки надо передать сотруднику правоохранительных органов, который занимается расследованием, и он сможет просмотреть запись, используя свой персональный доступ к ЕЦХД.

«Интеграция камер коммерческих объектов в городскую систему видеонаблюдения помогает сделать их еще более безопасными для посетителей, а также следить за поддержанием чистоты и порядка на территории. Все поступающие изображения с камер хранятся в защищенной и безопасной централизованной системе, доступ к которой имеют только уполномоченные сотрудники правоохранительных органов и городских ведомств. Развитие способов подключений к ЕЦХД дает владельцам объектов возможность выбирать наиболее выгодные и удобные технические решения. Сегодня к городской системе подключено свыше 251 тыс. камер. При этом уже более 12 тыс. из них интегрированы из коммерческих систем», — сказал Дмитрий Головин, заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы.

Он добавил, что городская система видеонаблюдения уже много лет развивается по пути мультивендорности, применяя в своей работе разработки различных российских ИТ- и телеком-компаний. Это позволяет использовать лучшие решения и делать работу системы более эффективной. Например, в работе системы видеоаналитики используются решения компаний NTechLab, VisionLabs, Synesis и Tevian. Возможность интеграции облачных платформ видеонаблюдения с ГИС ЕЦХД – еще один шаг в направлении мультивендорности, благодаря которому присоединиться к обеспечению комфорта и безопасности горожан смогут больше игроков отечественной телеком-индустрии.

Ряд клиентов Ivideon уже воспользовались этой новой возможностью. Специалисты компании обеспечат подключение по запросу заказчиков и предложат полную поддержку на всех этапах интеграции и эксплуатации системы. Выделенный канал связи из дата-центров Ivideon до ГИС ЕЦХД гарантирует высокий уровень безопасности передаваемой информации.

«Если раньше подключение камер коммерческих объектов к городской системе видеонаблюдения требовало капитальных вложений и операционных расходов, то теперь благодаря облачной платформе Ivideon и собственному выделенному каналу до ЕЦХД такое подключение осуществляется по их запросу быстро, надежно и со значимой экономией», — сказал руководитель продуктов Ivideon Василий Сухомлинов.